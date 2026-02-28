Во Вьетнаме в начале 2026 года зафиксирован скачок скорости интернета

Иллюстративное фото. Фото ВИА

В январе 2026 года скорость интернета во Вьетнаме, особенно в сегменте мобильного широкополосного доступа 5G, заметно выросла. Ожидается, что восходящий тренд сохранится благодаря согласованным инвестициям в инфраструктуру.



Данные платформы i-Speed, которой управляет Вьетнамский центр интернет-сетевой информации (VNNIC) при Министерстве науки и технологий, показали заметное улучшение качества мобильного широкополосного доступа по всей стране, особенно услуг 5G.



В январе средняя скорость загрузки в сетях 5G достигла 594,81 Мбит/с, что на 52% выше, чем 391,05 Мбит/с в декабре 2025 года. Скорость отдачи выросла на 29,5% и составила 123,71 Мбит/с против 95,47 Мбит/с.



Среди крупных городов Дананг сохранил лидерство со средней скоростью загрузки в сетях 5G на уровне 677,23 Мбит/с. В Хошимине и Кантхо зафиксирован сильный месячный рост на 86% и 83,9% до 632,02 Мбит/с и 595,88 Мбит/с соответственно.



Из операторов Viettel продолжил лидировать на рынке 5G: средняя скорость загрузки составила 616,99 Мбит/с, а скорость отдачи - 127,09 Мбит/с, увеличившись по сравнению с декабрём с 402,61 Мбит/с и 98,4 Мбит/с соответственно. VNPT занял второе место, за ним следует MobiFone.



В январе скорости мобильного широкополосного доступа оставались стабильными: средняя скорость загрузки составила 90,05 Мбит/с, а скорость отдачи - 29,77 Мбит/с. Лучшими по показателям оставались Viettel, VNPT и MobiFone.



Качество фиксированного широкополосного доступа по стране также сохранялось стабильным: средняя скорость загрузки и отдачи составила 256,86 Мбит/с и 170,28 Мбит/с соответственно. Ханой продолжил лидировать во Вьетнаме по показателям фиксированного интернета. Среди провайдеров лучшие результаты показали Viettel, CMC Telecom и VNPT.



В 2026 году Управление по телекоммуникациям при Министерстве науки и технологий ставит цель повысить среднюю скорость мобильного интернета до 170 Мбит/с, а фиксированного широкополосного доступа до 300 Мбит/с, одновременно обеспечив охват 5G на уровне 99% населения.

Кроме того, ведомство выдало лицензию компании Starlink Services Vietnam на предоставление телекоммуникационных услуг спутниковой связи на низкой околоземной орбите. После начала их работы Вьетнам станет пятой страной Юго-Восточной Азии, где будет развернут Starlink, что станет значительным шагом вперёд в укреплении национальной цифровой инфраструктуры.



