Во Вьетнаме всесторонне оценивают результаты осуществления мер по управлению рынком золота

Обсуждая утром 13 мая на заседании отчет о дополнительной оценке результатов выполнения задач социально-экономического развития и исполнения государственного бюджета за 2023 год, а также отчет о ситуации с осуществлением плана социально-экономического развития и исполнением госбюджета в первые месяцы 2024 года, члены Постоянного комитета Национального собрания Вьетнама отметили, что в управлении рынком золота существуют многие недостатки, при этом наблюдается большая разница между внутренними и мировыми ценами на золото.



Говоря о резком колебании цены на золото в последнее время, заместитель председателя Национального собрания Вьетнама генерал-полковник Чан Куанг Фыонг попросил выяснить вопрос государственного управления в этой области. «Должны ли мы допустить сильных колебаний цен? Я никогда не видел рынка, на котором цена на золото так резко колебалась», - сказал вице-спикер парламента. Также задаваясь вопросом об управлении рынком золота, председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Ле Тхи Нга отметила, что «цены на золото никогда не были такими высокими, как в настоящее время, и разница между внутренними и мировыми ценами на золото слишком велика».



«Правительство, премьер-министр [Вьетнама] и его заместитель Ле Минь Кхай поручили Госбанку управлять рынком золота, однако цена на золото продолжает расти. Госбанк также несколько раз продавал золото на аукционах, но цена на золото все равно выросла до максимума. Поэтому следует строго управлять рынком золота с участием государства для вмешительства в работу рынка», - заявила глава комитета по юридическим вопросам.

Начальник отдела по работе с депутатами Постоянного комитета Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Тхань также задалась вопросом о резком колебании цены на золото, которая когда-то выросла до 92 миллионов донгов за вьетнамскую унцию. Постоянный заместитель председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман также выразил озабоченность по поводу увеличения цены на золото до более чем 90 миллионов донгов за вьетнамскую унцию, которое приведет к росту расходов на импорт товаров, сырья и процентов по иностранным кредитам для предприятий и окажет сильное влияние на внутренний рынок. Поэтому он обратился к Правительству с просьбой принять гибкие и своевременные меры для балансировки целей содействия развитию экономики и удержания инфляции, в частности, внимание должно уделяться вопросу кобебания цены на золото на внутреннем рынке.

Разъясняя этот вопрос, заместитель главы Государственного банка Вьетнама Фам Тхань Ха сказала, что до 2012 года из-за недостатков рынка создалась острая необходимость выпуска новых положений. Именно поэтому было выпущено постановление Правительства Вьетнама №24/2012/ND-CP «Об управлении торговлей золотом». За счет реализации мер по управлению рынком золота в соответствии с этим постановлением вьетнамский рынок золота стал относительно стабильным.



Однако в последние годы, особенно с 2019 года, из-за пандемии коронавируса COVID-19 мировая экономика испытывает падение, а инфляция растет. Наряду с этим, геополитическая напряженность в отношениях между странами мира нарастает, что ведет к резкому росту мировых и внутренних цен на золото.