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Во Вьетнаме впервые успешно имплантировали частично искусственное сердце третьего поколения

Утром 12 апреля Центральный военный госпиталь 108 впервые во Вьетнаме успешно провёл операцию по имплантации частично искусственного сердца третьего поколения. Пациентка Х.Т.С., 46 лет, была госпитализирована в марте с диагнозом тяжёлой сердечной недостаточности с резко сниженной фракцией выброса (EF всего 19%) вследствие дилатационной кардиомиопатии, осложнённой перенесённым инсультом и тромбозом правой подключичной артерии.

Пациентке была назначена имплантация устройства для поддержки левого желудочка (LVAD) третьего поколения - самого современного на сегодняшний день, предназначенного для замены функции левой половины сердца.

Устройство действует как механический насос, перекачивая кровь от сердца к аорте. Благодаря своей конструкции и особенностям работы оно оптимизирует поток крови и минимизирует риски образования тромбов и гемолиза. Искусственное сердце соединено с внешним источником питания через провод.

По словам специалистов, данное устройство уже доказало свою высокую эффективность в продлении жизни и повышении её качества у пациентов с терминальной стадией сердечной недостаточности.

Операция была проведена врачами Центрального военного госпиталя 108 под руководством профессора Яна Д. Шмитто - президента Европейского общества механической циркуляции и одного из ведущих мировых экспертов в этой области. Он также стал первым в мире, кто успешно имплантировал устройство LVAD - Heart Mate3 пациенту с терминальной стадией сердечной недостаточности в 2014 году. Спустя 11 лет пациент всё ещё ведёт нормальную жизнь.

Операция длилась 4 часа. Через 2 недели после имплантации пациентка C. уже могла самостоятельно ходить и выполнять все повседневные действия.

По словам доктора Данг Вьет Дык, заместителя директора Института кардиологии Центрального военного госпиталя 108, устройство LVAD - Heart Mate3 является одним из самых передовых и высокотехнологичных достижений в области кардиологии, особенно в лечении тяжёлой сердечной недостаточности.

Устройство способно поддерживать и заменять насосную функцию левого желудочка, улучшая кровообращение и обеспечивая достаточный приток крови к органам, что позволяет пациенту вести нормальную жизнь.

Сердечная недостаточность - это терминальная стадия многих сердечно-сосудистых заболеваний и является одной из ведущих причин смертности в мире, обгоняя даже рак и инсульт.

Около 50% пациентов с сердечной недостаточностью умирают в течение 5 лет после постановки диагноза. У пациентов с терминальной стадией этот срок сокращается до 6–12 месяцев, при этом смертность в течение года превышает 75%.

Ранее устройства поддержки левого желудочка использовались в качестве мостовой терапии для продления жизни пациентов с сердечной недостаточностью в ожидании подходящей пересадки сердца.

Сегодня же, с появлением частично искусственного сердца третьего поколения LVAD - Heart Mate3, ситуация изменилась. Согласно международным многоцентровым исследованиям, уровень выживаемости пациентов с этим устройством превышает 76% на срок более 5 лет.

Это единственное в мире устройство поддержки левого желудочка, официально признанное кардиологическими ассоциациями в качестве долгосрочной альтернативы трансплантации сердца.

Этот прорыв открывает новую надежду для тысяч пациентов с терминальной сердечной недостаточностью, которые ранее были вынуждены просто ждать донорского органа - ресурса, который, несмотря на улучшения, всё ещё крайне ограничен./

ИЖВ/ВИА

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