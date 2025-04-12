НОВОСТИ
Во Вьетнаме впервые успешно имплантировали частично искусственное сердце третьего поколения
Пациентке была назначена имплантация устройства для поддержки левого желудочка (LVAD) третьего поколения - самого современного на сегодняшний день, предназначенного для замены функции левой половины сердца.
Устройство действует как механический насос, перекачивая кровь от сердца к аорте. Благодаря своей конструкции и особенностям работы оно оптимизирует поток крови и минимизирует риски образования тромбов и гемолиза. Искусственное сердце соединено с внешним источником питания через провод.
По словам специалистов, данное устройство уже доказало свою высокую эффективность в продлении жизни и повышении её качества у пациентов с терминальной стадией сердечной недостаточности.
Операция была проведена врачами Центрального военного госпиталя 108 под руководством профессора Яна Д. Шмитто - президента Европейского общества механической циркуляции и одного из ведущих мировых экспертов в этой области. Он также стал первым в мире, кто успешно имплантировал устройство LVAD - Heart Mate3 пациенту с терминальной стадией сердечной недостаточности в 2014 году. Спустя 11 лет пациент всё ещё ведёт нормальную жизнь.
Операция длилась 4 часа. Через 2 недели после имплантации пациентка C. уже могла самостоятельно ходить и выполнять все повседневные действия.
По словам доктора Данг Вьет Дык, заместителя директора Института кардиологии Центрального военного госпиталя 108, устройство LVAD - Heart Mate3 является одним из самых передовых и высокотехнологичных достижений в области кардиологии, особенно в лечении тяжёлой сердечной недостаточности.
Устройство способно поддерживать и заменять насосную функцию левого желудочка, улучшая кровообращение и обеспечивая достаточный приток крови к органам, что позволяет пациенту вести нормальную жизнь.
Сердечная недостаточность - это терминальная стадия многих сердечно-сосудистых заболеваний и является одной из ведущих причин смертности в мире, обгоняя даже рак и инсульт.
Около 50% пациентов с сердечной недостаточностью умирают в течение 5 лет после постановки диагноза. У пациентов с терминальной стадией этот срок сокращается до 6–12 месяцев, при этом смертность в течение года превышает 75%.
Ранее устройства поддержки левого желудочка использовались в качестве мостовой терапии для продления жизни пациентов с сердечной недостаточностью в ожидании подходящей пересадки сердца.
Сегодня же, с появлением частично искусственного сердца третьего поколения LVAD - Heart Mate3, ситуация изменилась. Согласно международным многоцентровым исследованиям, уровень выживаемости пациентов с этим устройством превышает 76% на срок более 5 лет.
Это единственное в мире устройство поддержки левого желудочка, официально признанное кардиологическими ассоциациями в качестве долгосрочной альтернативы трансплантации сердца.
Этот прорыв открывает новую надежду для тысяч пациентов с терминальной сердечной недостаточностью, которые ранее были вынуждены просто ждать донорского органа - ресурса, который, несмотря на улучшения, всё ещё крайне ограничен./