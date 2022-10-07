Во Вьетнаме было зафиксировано около 1.000 кибератак на информационные системы

Вьетнам подвергся 988 кибератакам за первые девять месяцев этого года. Фото: ВИА

По данным Национального центра кибербезопасности, число кибератак на отечественные информационные системы в сентябре 2022 года увеличилось на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В сентябре 2022 года Национальный центр кибербезопасности при Управлении информационной безопасности Министерства информации и коммуникаций отразил 988 кибератак, вызвавших серьезные проблемы в отечественных информационных системах.

Число таких кибератак увеличилось на 8,9% по сравнению с августом 2022 года и на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом сентября 2021 года. В третьем квартале 2022 года Национальный центр кибербезопасности устранил последствий 2.878 кибератак, что на 15,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В целях обеспечения сетевой информационной безопасности, создания электронного правительства с учетом обеспечения информационной безопасности, национальной безопасности и защиты персональных данных, Министерство информации и коммуникаций продолжает мониторить киберпространство Вьетнама.

Ранее, 14 сентября Управление информационной безопасности выпустило общенациональную кампанию по удалению вредоносного кода в киберпространстве Вьетнама. Помимо этого, данное ведомство продолжает проводить агитационно-пропагандистской работы в средствах массовой информации, чтобы пользователи избегали вредоносного кода.

Министерство информации и коммуникаций продолжает издавать документы, чтобы призвать государственные органы, специализированные подразделения, отвечающие за информационную безопасность, крупные государственные предприятия, финансовые учреждения, банки усилить проверку и обнаружить кибератаки.

Министерство информации и коммуникации также поощряет предприятия по кибербезопасности применять новый подход к технологиям, продукции и маркетингу для активизации пропаганды кибербезопасности.



