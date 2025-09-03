Во Вьетнаме были признаны три новых парка-наследия АСЕАН

Выступая на открытии AMME-18, исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологической устойчивости Малайзии Джохари Абдул Гани выделил три основных приоритета: усиление регионального сотрудничества, выработка общей позиции к 30-й Конференции ООН по изменению климата (COP30) и активизация выполнения международных экологических соглашений. Он подчеркнул необходимость единой позиции и призвал государства-члены сплотиться для более эффективного влияния на глобальные климатические дискуссии. По его словам, АСЕАН может и должна занимать более твёрдую позицию по вопросам климатического финансирования, адаптации, убытков и ущерба, справедливого перехода и глобальной цели по адаптации.



На заседании по трансграничному загрязнению дымом Генеральный секретарь АСЕАН доктор Као Ким Хоун отметил важность продолжения усилий в решении этой проблемы, которая нанесла значительный экономический, социальный и экологический ущерб региону. Он напомнил, что AATHP, подписанное 23 года назад, остаётся основой региональной экологической политики. Генеральный секретарь обозначил три ключевых подхода: продвижение выполнения существующих политик, расширение участия заинтересованных сторон и развитие инициатив по коммуникации, образованию и повышению общественной осведомлённости. Он призвал к «общесоциальному подходу» и вовлечению молодёжи АСЕАН, предупредив, что трансграничное загрязнение дымом остаётся серьёзным вызовом и может усиливаться в связи с изменением климата и социально-экономическим развитием региона.



В своём выступлении заместитель министра сельского хозяйства и экологии Вьетнама Ле Конг Тхань подчеркнул достижения страны в сфере защиты окружающей среды и противодействия изменению климата, о чём свидетельствуют заметные улучшения по ряду показателей. В настоящее время Вьетнам занимает 51-е место среди 165 стран и территорий по уровню устойчивого развития. Вьетнам активно выдвигал и участвовал во многих экологических инициативах АСЕАН, в том числе внёс вклад в создание 12 парков-наследия АСЕАН — один из самых высоких показателей в регионе, а также активно продвигает диалог по вопросам энергетического перехода, углеродных рынков и циркулярной экономики.



На фоне обостряющихся последствий изменения климата, стихийных бедствий, потери биоразнообразия и загрязнения окружающей среды представители Вьетнама призвали страны АСЕАН к более решительным и конкретным совместным действиям. В частности, они подчеркнули необходимость укрепления региональных механизмов сотрудничества, увязки национальных стратегий с общими рамками АСЕАН, мобилизации «зелёного» финансирования в широких масштабах, развития регионального углеродного рынка и ускорения перехода к циркулярной экономике и чистой энергетике. В числе предложений также — совместные инициативы по восстановлению экосистем, охране лесов и морей, защите исчезающих видов.



На AMME-18 делегаты одобрили создание шести новых парков-наследия АСЕАН, увеличив их общее число до 69. Особенно примечательно, что три национальных парка Вьетнама были признаны в этом году: Национальный парк Пумат (Нгеан), Природно-культурный заповедник Донгнай и Национальный парк Суантхуи (Ниньбинь).



Участники заседаний также отметили прогресс в разработке Стратегического плана АСЕАН по экологии после 2025 года (ASPEN) и Стратегического плана действий АСЕАН по изменению климата (ACCSAP). Эти документы будут играть роль «дорожной карты» для экологической политики и контроля над сотрудничеством АСЕАН в сфере защиты окружающей среды и изменения климата в будущем.

