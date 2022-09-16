Во Вьетнаме активизируют распространение информации о правах человека

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Распространение информации о правах человека будет осуществляться по всем трем основным направлениям, включая популяризацию, пропаганду и разъяснение.

При этом приоритеты отдаются эффективному использованию преимуществ СМИ на цифровых платформах, чтобы предоставлять прозрачную информацию жителям страны и международному сообществу.

Постоянный вице-премьер Вьетнама Фам Бинь Минь подписал Постановление от 14 сентября 2022 года №1079/QD-TTg «Об утверждении проекта распространения информации о правах человека во Вьетнаме на период 2023-2028 гг.».

Этот проект будет осуществляться во всех 63 провинциях и городах Вьетнама; а в зарубежных странах он реализуется в гибридном формате и в тех городах, где проживает большое количество вьетнамцев, приоритеты отдаются развитию дипломатических отношений между партиями и государствами, а также находятся штаб-квартиры международных организаций по правам человека, таких как Нью-Йорк (США), Женева (Швейцария), Бангкок (Таиланд) и т.д.

Целью проекта является распространение информации о правах человека для того, чтобы повысить уровень знаний и осведомленность всего общества о правах человека; предоставить жителям страны, соотечественникам за границей и зарубежным друзьям полную информацию о позиции, политике, усилиях Вьетнама и достигнутых им результатах в работе по поощрению и защите прав человека в стране; повысить авторитет Вьетнама в области прав человека в стране, регионе и во всем мире.

Все государственные учреждения обязаны периодически предоставлять СМИ данные о работе по осуществлению прав человека.



