НОВОСТИ

Во Вьентьяне состоялась церемония приветствия генерального секретаря ЦК КПВ То Лама

Генеральный секретарь ЦК Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ), президент Лаоса Тхонглун Сисулит в первой половине дня 5 февраля провел официальную церемонию приветствия генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лама и высокопоставленной делегации Вьетнама, совершающих государственный визит в Лаос..

 

Генеральный секретарь ЦК НРПЛ, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит (справа) принял Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама во Вьентьяне 5 февраля 2026 года. (Фото: ВИА)

Генеральный секретарь ЦК НРПЛ, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит (справа) принял Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама во Вьентьяне 5 февраля 2026 года. Фото: ВИА

Генеральный секретарь ЦК Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ), президент Лаоса Тхонглун Сисулит в первой половине дня 5 февраля провел официальную церемонию приветствия генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лама и высокопоставленной делегации Вьетнама, совершающих государственный визит в Лаос.
Церемония, организованная во Дворце президента во Вьентьяне, прошла также при участии премьер-министра Фам Минь Тьиня и председателя Национального собрания Чан Тхань Мана.

3-5723.jpg
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам (справа) и Генеральный секретарь ЦК НРПЛ, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит обходят строй почетного караула. (Фото: ВИА)

В ходе визита генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам планирует провести переговоры с высшим руководством Партии и государства Лаоса, чтобы всесторонне обменяться мнениями о ситуации в каждой Партии и стране, проанализировать двустороннее сотрудничество за последние годы и согласовать основные направления отношений на новом этапе развития.
Лидер Партии Вьетнама также станет свидетелем подписания важных документов о сотрудничестве между министерствами, ведомствами и местностями, которые создадут правовую основу и придадут новый импульс углублению двустороннего взаимодействия, делая его более содержательным и эффективным.
Ключевой акцент визита - дальнейшая конкретизация концепции стратегической сплоченности, согласованной генеральным секретарем ЦК КПВ То Ламом и генеральным секретарем ЦК НРПЛ, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом в декабре 2025 года как шага к выводу двусторонних отношений на более высокий уровень.

4.jpg
Генеральный секретарь ЦК НРПЛ, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит, Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и другие руководители двух стран. (Фото: ВИА)

Этот визит, который проходит в начале нового срока полномочий руководства обеих стран, имеет особое значение, демонстрируя твердую политическую решимость согласовать стратегическое видение с конкретными программами действий и претворить стремления к развитию в ощутимые результаты. Ожидается, что он заложит прочную политическую основу для дальнейшего углубления отношений между Вьетнамом и Лаосом, повышения их эффективности и устойчивости в соответствии с особым характером близких отношений, а также доверием и ожиданиями народов обеих стран.
Ранее в тот же день, сразу после прибытия во Вьентьян, генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, премьер-министр Фам Минь Тьинь, председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и высокопоставленная делегация Вьетнама возложили венок к Монументу Неизвестным солдатам во Вьентьяне, отдав дань памяти павшим героям лаосского народа, пожертвовавшим жизнью ради освобождения, защиты и развития Лаоса.

ИЖВ/ВИА

