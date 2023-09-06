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Во время национальных праздников было зарегистрировано около 2,5 миллионов туристов
Средняя заполняемость объектов размещения достигла 55%, а 1-2 сентября превысила 60%.
Хошимин и Ханой лидировали по количеству отдыхающих в этот период в общенациональном масштабе. Другие населенные пункты также сообщили о значительном увеличении числа туристов, в том числе в Кханьхоа (рост на 141%), Бариа-Вунгтау (36,5%), Куангнинь (150%) и Тханьхоа (26,6%).
Примечательно, что увеличение числа иностранных туристов, посещающих ключевые туристические направления во время каникул, является положительным знаком для предстоящего пика международного туристического сезона во Вьетнаме, который начнется в октябре, заявили власти.
Центральные прибрежные туристические города Дананг, Ханой, Хошимин и Кханьхоа в этом сезоне примут 78.900, 41.700, 37.600 и 23.450 международных туристов соПо данным туристической компании Saigontourist, чтобы удовлетворить спрос путешественников, которые хотят исследовать самые красивые маршруты с северо-востока на северо-запад этой осенью, фирма сотрудничает с авиакомпанией Vietnam Airlines, предлагая 5-6-дневные туры по ценам от 9.479.000 донгов (393,2 доллара США), которые будут доступны для продажи на выставке ITE HCMC 2023.
Компания Vietnam Travel and Marketing Transports JSC (Vietravel) также представила серию осенних туров по северным направлениям с акционными скидками.
По словам генерального директора Vietravel Фам Фыонг Ань, компания зафиксировала рост числа туристов, интересующихся осенними турами и регистрирующихся на них, как по внутренним, так и по международным маршрутам.
Ожидается, что выставка ITE HCMC 2023, посвященная теме «Подключение, рост, устойчивое развитие», соберет более 400 экспонентов, более 30% из которых - иностранные компании, что удвоится по сравнению с показателем прошлого года.
Заместитель директора Департамента туризма города Хошимин Ле Чыонг Хьен Хоа сказал, что ITE HCMC 2023 нацелена на продвижение и облегчение коммерческой деятельности для объединения ключевых туристических рынков, помогая отечественным туристическим фирмам расширять новые рынки.ответственно.
В преддверии 17-й Международной туристической выставки в городе Хошимин (ITE HCMC 2023), которая пройдет с 7 по 9 сентября, сотни туристических компаний предлагают рекламные программы для посетителей и потребителей.