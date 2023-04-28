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Восточное море Строительство Партии Изменение климата ЭКОНОМИКА Повышение престижности и ценности вьетнамского кофе

27 апреля Ассоциация кофе Буонматхуот провела семинар, посвященный подведению итогов пятилетия проведения «конкурса особого кофе Вьетнама, целью которого является выявление и чествование производителей, обжарщиков и торговцев особого кофе, способствуя повышению ценности вьетнамского особого кофе.
  Иллюстративное изображение. Фото: congthuong.vn  
27 апреля Ассоциация кофе Буонматхуот провела семинар, посвященный подведению итогов пятилетия проведения «конкурса особого кофе Вьетнама, целью которого является выявление и чествование производителей, обжарщиков и торговцев особого кофе, способствуя повышению ценности вьетнамского особого кофе.

Впервые конкурс был проведен на седьмом фестивале кофе в Буонматхуот в 2019 году.

За последние пять лет в конкурсе приняли участие 207 подразделений, представивших 339 образцов. В результате 250 образцов соответствовали стандартам кофе особого сорта по международной рейтинговой шкале.

Выступая на мероприятии, председатель ассоциации Чьинь Дык Минь сказал, что благодаря конкурсам все регионы Вьетнама, где выращивается кофе, продемонстрировали свой потенциал для производства кофе особых сортов. Среди них провинция Даклак, расположенная на Центральном нагорье, продемонстрировала свои преимущества в выращивании кофе робуста как с точки зрения количества, так и качества.

Участники мероприятия обсудили сорта кофе, которые имеют потенциал для производства кофе особого назначения, а также решения в области маркетинга и переработки особого кофе.

Ле Чунг Хунг, главный представитель InterKom S.p.A. во Вьетнаме, предложил вьетнамским министерствам, ведомствам и местным властям разработать меры по обучению фермеров выращиванию и обработке особого кофе, а также провести рекламные мероприятия.

Он посоветовал им отслеживать происхождение кофе, климатические и почвенные условия, а также сорта кофе, отмеченные наградами, для тиражирования; создавать и эксплуатировать учебные центры по кофе как в материальных зонах, так и в зонах потребления по низким ценам, чтобы стимулировать тех, кто вовлечен в цепочку создания стоимости кофе, повышать свою квалификацию

ИЖВ/ВИА

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