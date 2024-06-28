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Восстановление экспорта способствует экономическому росту Вьетнама
По словам директора департамента Буй Зуй Шона, положительная тенденция в мировой экономике, когда импорт товаров во многих странах снова увеличивается, является хорошим знаком для вьетнамского экспорта в 2024 году. Это важный фактор, способствующий увеличению ВВП Вьетнама примерно до 6%.
Перерабатывающая и обрабатывающая промышленности внесли основной вклад в экспорт с общей стоимостью 159,92 млрд долларов США, что составляет 84,63% от общего экспортного оборота и увеличивается на 13,8% по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Сельскохозяйственная продукция продолжает играть ведущую роль в росте экспорта, увеличившись на 18,8% по сравнению с предыдущим годом и составив 18,21 млрд долларов США в рассматриваемый период.
По данным Министерства внутренних дел, общий оборот импорта-экспорта товаров в период с января по июнь составил 369,59 млрд долларов США, увеличившись на 16,03% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что привело к положительному сальдо торгового баланса в размере 8,4 млрд долларов США.
Заместитель министра промышленности и торговли Фан Тхи Тханг отметила, что сеть соглашений о свободной торговле (ССТ) с более чем 60 рынками расширяет возможности для отечественной промышленности и предприятий по увеличению экспорта и использованию тарифных преференций.
Министерство принимает ряд решений для стимулирования производства, стабилизации поставок на экспорт и внутренний рынок и обеспечения энергетической безопасности, сказала она, добавив, что оно также сосредоточилось на рыночных решениях для стимулирования экспорта и внутреннего потребления, а также на эффективном контроле за импортом и качеством товаров.
Согласно статистике Всемирного банка, стоимость экспорта товаров и услуг Вьетнама эквивалентна 94% его ВВП, что позволяет ему занимать 14-е место в мире.
Нгуен Дык Хунг Линь, директор консалтинговой компании Think Future, сказал, что экспортная сфера демонстрирует многообещающие признаки, отметив, что в настоящее время экспорт является прямым стимулом, оказывающим наибольшее влияние на экономический рост Вьетнама.
Повышение покупательной способности в развитых странах оказало заметное влияние на экономику Вьетнама. Экспорт в США, Европейский союз (ЕС), Республику Корея и Японию вернулся к высоким темпам роста, увеличившись на 22,3%, 16,1%, 10,9% и 3,2% соответственно.
По словам инсайдеров, при положительных экономических прогнозах от развитых рынков и увеличении импорта из США ожидается значительный рост экспорта Вьетнама во второй половине 2024 и 2025 годов.