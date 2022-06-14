Восстановление экономики Вьетнама остается сильным, несмотря на глобальную неопределенность

В Катлай ICD в Хошимине. Фото: ВИА

13 июня Всемирный банк (ВБ) опубликовал июньский выпуск своего ежемесячного макроэкономического мониторинга Вьетнама, в котором подчеркивается, что восстановление экономики остается сильным, несмотря на усиление глобальной неопределенности.

Промышленное производство продолжило уверенный рост на 10,4% в годовом исчислении, в то время как розничные продажи выросли на 4,2% в месячном исчислении и на 22,6% в годовом исчислении, что свидетельствует о сильном восстановлении частного потребления.

В мае прибыло около 173.000 иностранных посетителей, что примерно на 70% больше, чем в апреле, и является самым высоким показателем с апреля 2020 года, но все же составляет менее 16% от допандемического уровня.

Продажи потребительских услуг, которые пострадали больше, чем продажи товаров в прошлом году, пережили более сильный отскок (41% в годовом исчислении по сравнению с 18,3% в годовом исчислении, соответственно).

Восстановление было связано с бумом услуг по размещению и питанию, которые выросли почти на 70% и были на 12,4% выше, чем до пандемии три года назад. Путешествия также утроились по сравнению с прошлым годом, хотя они были примерно на 60% ниже, чем до пандемии.

В условиях повышенной глобальной неопределенности рост экспорта замедлился, а рост импорта остановился.

Обязательства по ПИИ в мае составили 879 млн. долл. США, что является самым низким уровнем с сентября 2020 года и почти на 50% ниже, чем год назад. Это четвертый месяц подряд снижения, отражающего усиление экономической неопределенности, вызванное затяжным конфликтом на Украине и карантинными мерами в Китае.

С другой стороны, объем ПИИ в мае оставался высоким, увеличившись на 8,5% в годовом исчислении, что свидетельствует о шестимесячном росте.

Инфляция ИПЦ выросла с 2,6% в апреле до 2,9% в мае, что было обусловлено ростом цен на бензин и дизельное топливо, которые в мае были на 54,5% выше, чем год назад. Инфляция цен производителей показала признаки снижения в мае, при этом как затраты на производство, так и цены на продукцию росли самыми медленными темпами за три месяца.

Рост кредитования оставался сильным на уровне 16,9% в годовом исчислении, в то время как межбанковские процентные ставки овернайт резко упали с 1,73% в апреле до 0,33% на конец мая.

Благодаря укреплению внутреннего спроса общий сбор доходов увеличился примерно на 29,4% в годовом исчислении в мае, благодаря чему бюджет остается с профицитом пятый месяц подряд.

Всемирный банк рекомендовал вьетнамским властям проявлять бдительность в отношении инфляционных рисков, связанных с продолжающимся ростом цен на топливо и импорт, что может затормозить продолжающееся восстановление внутреннего спроса. Следует рассмотреть вопрос о временной поддержке, включая целевые трансферты, чтобы помочь бедным домохозяйствам пережить скачок цен.

Поскольку шок цен на сырьевые товары, как представляется, в основном затронул нефть и топливо с переносом на транспортные расходы, можно было бы также рассмотреть вопрос о временном целевом субсидировании основных потребителей бензина и топлива (например, водителей грузовиков) для облегчения трудностей и ослабления инфляционного давления.

Инвестиции в производство альтернативной энергии снизят зависимость экономики от импортного топлива в среднесрочной перспективе и будут способствовать более экологичному росту.



