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Восстановление и развитие мангровых лесов Канжо
Это настоящее чудо восстановления, ведь во время войны эти земли подверглись разрушительному воздействию — миллионы литров химических веществ, тысячи тонн бомб и снарядов превратили бескрайние леса в выжженную, бесплодную землю. Ресурсы флоры, фауны и морепродуктов были практически уничтожены, а экосистема оказалась в критическом состоянии из-за тяжелого загрязнения.
После почти 50 лет восстановления, защиты и развития (с 1978 года) экосистема мангровых лесов Канжо была полностью восстановлена. Эксперты и ученые оценивают эти леса как мангровые леса, которые быстро восстанавливаются с помощью человеческих усилий и имеют высокий индекс биологического разнообразия в регионе. Леса Канжо считаются «зелёным углеродным резервуаром, зелёными лёгкими», создающими «зелёную стену», которая надежно защищает окружающую среду города Хошимина и соседние районы.
Зеленый туризм, связанный с охраной местной культуры
Канжо обладает множеством потенциалов с множеством экотуристических направлений в лесах и на море, а также туристических объектов исторического и культурного наследия. В последнее время набирает популярность модель, которая демонстрирует новый жизненный импульс – это экотуризм, связанный с охраной окружающей среды, мангровых экосистем, традиционных ремесел и местной культуры в деревне Тхиенглиенг, на острове Тханьан.
Чистый воздух, живописные пейзажи, покрытые густыми мангровыми лесами, и простота нетронутой природы небольшого острова — всё это придаёт Тхиенглиенгу особое очарование. Уникальную атмосферу дополняют впечатления, связанные с жизнью местных жителей. Туристы, приезжающие сюда, поражаются бескрайним соляным полям и единственной дороге, извивающейся по острову на протяжении 4 км. Вдоль неё стоят дома с яркими цветущими воротами, которые на закате окрашиваются в мягкие розовые оттенки, а лёгкий вечерний ветер ласково покачивает их. Всё это создаёт удивительно живописную и романтичную картину природы.
В настоящее время на острове имеется 24 туристических направления, многие из которых связаны с именами хозяев, и каждое из этих направлений представляет собой уникальный и неповторимый опыт для туристов. Среди примеров можно выделить: фотозону «Живой Тхиенглиенг», пространство соляного дома, «Гора Джионгчуа», храм богини Пяти Элементов - пространство для пожеланий, дом Хай Лоан, где готовят традиционные вьетнамские пирожные, дом Нам Тует с расслабляющими ваннами для ног, дом Мыой Жа, предлагающий услуги гостевого дома, а также дом Нам Дой, где можно попробовать блюда, приготовленные с использованием соли местных полей.
В 2024 году Канжо привлек около 4,4 миллионов туристов, доход от туристической деятельности составил почти 3,5 триллиона донгов, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Число посетителей мангровых лесов продолжает расти, что способствует созданию рабочих мест, улучшению доходов для работников лесных отраслей, предоставлению туристических услуг, ловле рыбы и морепродуктов, а также производству под пологом леса, что в свою очередь увеличивает местные налоговые поступления.
Зеленое решение для будущего
Развитие экономики, связанное с устойчивой защитой мирового биосферного резервата, создание рабочих мест и повышение доходов для местных жителей счёт использования уникальных природных ресурсов лесов и моря. Цель – сделать Канжо образцом гармоничного сосуществования охраны биологического разнообразия, сохранения природных экосистем и улучшения качества жизни населения, а также продвижения традиционных культурных ценностей и стимулирования зелёного, устойчивого экономического роста. Эти принципы развития Канжо до 2030 года изложены в Резолюции № 12-NQ/TU Постоянного бюро парткома города Хошимина.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что с мангровыми экосистемами и биосферным резервом Канжо, Хошимин должен спланировать развитие Канжо как города в лесу.
Руководство города Хошимина также ожидает, что Канжо станет передовым районом города в достижении цели нулевых выбросов углерода (net zero) к 2035 году, что на 15 лет раньше, чем Вьетнам пообещал на международной арене. Для достижения этой цели город планирует сосредоточить усилия на строительстве Канжо в таких направлениях, как переработка мусора в электроэнергию для удовлетворения потребностей производства и быта; создание безотходного туристического направления, свободного от пластиковых отходов; развитие зеленого туризма и внедрение углеродных кредитов для мангровых лесов Канжо.
Город Хошимин также разработает и реализует план по выдвижению прибрежных водно-болотных угодий Канжо на статус международно важного водно-болотного угодья (зона Рамсар) для сохранения морских и прибрежных экосистем. Будет эффективно внедряться программа борьбы с изменением климата, защита от эрозии, наводнений, вторжения соленой воды на основе передовых научных и технологических решений. Особенно акцент будет сделан на внедрение умных моделей, способных адаптироваться к природным катастрофам и бороться с ними.
В то же время город разрабатывает механизмы и политики, направленные на привлечение ученых, предпринимателей и местных жителей для участия в управлении, охране, восстановлении и развитии мангровых лесов, с целью максимального использования роли и ценности биосферного резервата в соответствии с критериями Комитета по программе «Человек и биосфера» (MAB), принадлежащего ЮНЕСКО.
Что касается проекта международного транзитного порта Канжо, то, согласно предварительной оценке воздействия на окружающую среду, народный комитет города Хошимина сообщил, что проект расположен в буферной зоне биосферного резервата мангровых лесов Канжо. В соответствии с правилами управления биосферным резерватом в этом районе могут быть реализованы экономические проекты, при этом строения и материалы должны быть гармоничны с природным ландшафтом и должны быть одобрены уполномоченными органами.
Кроме того, проект будет разработан с учетом соблюдения более 10% зеленых насаждений для сохранения защитных лесов и деревьев, что обеспечит гармоничное сочетание экономического развития и охраны окружающей среды.