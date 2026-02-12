Воссоздание придворных обрядов прощения с старым годом в Ханое

Обряд «Тиен лик» — важная церемония, проводимая в конце года, во время которой двор преподносил Императору новый календарь на предстоящий год. Фото: ВИА

Мероприятие прошло в рамках серии событий, посвящённых встрече весны Бинь Нго 2026, и направлено на представление и популяризацию характерных придворных новогодних церемоний прошлого в связи с традициями народного Тэта Тханглонга – Ханоя.

Под темой «Тонг кыу нгинь тан» – проводов уходящего года и встречи нового – программа ярко воссоздала ряд обрядов, которые торжественно проводились во времена феодальной монархии Вьетнама. Особое место занял обряд «Тиен лик» (поднесение календаря) – церемония, во время которой монарх от имени Неба даровал календарь двору и народу, символизируя роль династии в регулировании времени, сельскохозяйственных циклов и общественной жизни.

Кроме того, была воссоздана символичная церемония выпуска карпов в честь проводов Онг Конга и Онг Тао на Небо. Согласно народным представлениям, карп олицетворяет стремление к преодолению трудностей и удачу, выражая надежды на мирный и благополучный новый год. Этот культурный элемент является неотъемлемой частью духовной жизни вьетнамцев в 23-й день последнего лунного месяца.

Пространство Императорской цитадели Тханглонг также приобрело торжественную атмосферу во время обряда «Тхыонг тьеу» (установка новогоднего бамбукового шеста – кэй неу). Установленный шест символизирует изгнание зла и встречу добра, отмечая момент перехода от старого года к новому. По традиции кэй неу снимают на 7-й день первого лунного месяца, что знаменует завершение новогодних праздников.

Ещё одним акцентом программы стало воссоздание церемонии смены караула в дворцовой крепости. Тщательно реконструированные движения стражи, костюмы и сигналы позволили публике более наглядно представить строгий порядок придворной жизни и атмосферу императорского двора прошлого.

Через воссоздание обрядов «Проводить старый год – встретить новый» программа способствует сохранению и распространению ценностей национального культурного наследия.

Будучи традиционным местом новогодних прогулок жителей столицы, в этом году в период Тэта Императорская цитадель Тханглонг впервые организовала Цветочную улицу Тэта на территории объекта всемирного культурного наследия. Под темой «Рассвет стремлений» цветочная экспозиция символически отражает момент перехода от тысячелетнего столичного наследия к устремлениям Ханоя к развитию в новую эпоху. Цветочная улица открыта с 23-го дня последнего лунного месяца до конца 6-го дня Тэта Бинь Нго и обещает стать ярким культурным акцентом на территории этого наследия.