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Воспоминания российского журналиста о сообщении о Победе Вьетнама 30 апреля
В конце 1960-х годов, в силу политической обстановки, все преподаватели вьетнамского языка из Вьетнама были вынуждены вернуться на родину. Тогда студент Алексей Сюннерберг стал общаться со студентами из Вьетнама, обучавшимися в Москве, чтобы совершенствовать знание языка. Благодаря этому общению он впервые узнал о войне во Вьетнаме — через участие в митингах против американских бомбардировок севера Вьетнама, а также через массовое движение солидарности с вьетнамским народом, охватившее Москву.
По словам Алексея Сюннерберга, в самый трудный период войны во Вьетнаме в Советском Союзе действовало мощное движение поддержки вьетнамского народа. Его ядром стало Советско-вьетнамское общество дружбы — крупнейшее общество дружбы в СССР, возглавляемое космонавтом, Героем Советского Союза Германом Титовым. Общество насчитывало тысячи членов и имело филиалы во всех республиках и областях СССР.
Один из вьетнамских студентов, переводчик Чан Фу Тхуэт, даже дал Сюннербергу вьетнамское имя — Хо Ван Зян.
После окончания университета и поисков работы Алексей Сюннерберг случайно узнал о возможности писать статьи на вьетнамском языке для советских СМИ. Так началась его многолетняя работа в редакции вьетнамского языка радиостанции «Голос Москвы», позднее — «Голос России», предшественницы нынешнего агентства «Спутник». В то время редакцией руководил журналист Леонид Кричевский, который провёл во Вьетнаме в общей сложности 20 лет. Хотя он и не знал вьетнамского языка, а лишь французский, это не мешало ему эффективно руководить редакцией.
Эти 20 лет включали и период эскалации войны на севере Вьетнама в 1967–1968 годах. Алексей Сюннерберг вспоминает, как Кричевский передавал новости по телефону, а редакторы в Москве записывали их. Во время этих сеансов в эфир нередко попадали звуки бомбёжек и взрывов, связь часто прерывалась, и требовалось множество международных звонков, чтобы завершить одну передачу.
30 апреля 1975 года Алексей Сюннерберг, как обычно, пришёл на работу. Он не поверил своим ушам, когда Леонид Кричевский сообщил, что есть информация о входе освободительной армии в Сайгон и окружении дворца президента Южного Вьетнама.
После первых минут удивления возникли сомнения: информация была неофициальной, в Сайгоне не было корреспондента, сообщение поступило только из Ханоя. Перед молодым журналистом встал трудный выбор: передавать новость или ждать официального подтверждения? С одной стороны — желание первыми сообщить о событии, с другой — риск недостоверности информации.
Алексей Сюннерберг вспоминает: «Я подумал и решил рискнуть. Я выбрал короткое сообщение, передал его переводчику, затем диктору. И в следующем выпуске мы сообщили, что освободительная армия вошла в Сайгон. Радиостанция „Голос Москвы“ стала первой зарубежной радиостанцией, передавшей новость о Победе 30 апреля 1975 года на вьетнамском языке».
Официальная информация поступила утром 1 мая 1975 года в посольство СССР в Ханое. Посол Борис Чаплин был срочно приглашён на встречу с премьер-министром Фам Ван Донгом. В своих мемуарах Чаплин вспоминал: премьер-министр лично встретил его, крепко обнял и сказал: «Поздравляю, товарищ посол, мы освободили Сайгон!»
Прошло 50 лет, а журналист Алексей Сюннерберг до сих пор считает, что тогда сделал правильный выбор: «Я был прав, когда поверил в героизм, мужество, решимость и патриотизм вьетнамского народа».