Воспитывать любовь к вьетнамскому языку у молодого поколения зарубежных вьетнамцев

Класс вьетнамского языка в Екатеринбурге. (Фото: Vietnam+) Работа по развитию движения преподавания и изучения вьетнамского языка для зарубежного вьетнамского сообщества является важной задачей для сохранения культурной самобытности и национальных традиций, популяризации и распространения вьетнамского языка и культуры за рубежом.

Для более чем 5,3 млн вьетнамцев, проживающих и работающих в 130 странах и территориях, вьетнамский язык является средством сохранения, распространения и передачи культуры и сохранения собственной культурной самобытности. Вьетнамский язык также является мостом, соединяющим вьетнамцев со всего мира со родной страной.

Обучение вьетнамскому языку иностранных вьетнамцев, особенно молодых, стало растущим движением во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах созданы 200 центров и учебных заведений по обучению вьетнамскому языку, Таиланде - 39, Камбодже - 33, Лаосе - 13…

Типичным является движение преподавания вьетнамского языка в Польше. Ле Суан Лам, польский эмигрант, главный редактор газеты Que Viet, председатель Совета школы вьетнамского языка Лак Лонг Куан сказал, что школа Лак Лонг Куан в Варшаве была создана в 1999 году, исходя из желания выучить, понять родной язык и сохранить вьетнамскую культуру родителей и детей, родившихся и выросших в Польше.

В первых днях открытия в школе учились 30 учеников, в настоящее время число уже повысилось до 150-180 учеников в возрасте 6-14 лет, они изучают родной язык раз в неделю по субботам по отдельному учебнику «Я изучаю вьетнамский язык».

А Чан Тхи Бать Лан, заместитель Союза вьетнамцев в провинции Саванахет (Лаос), сказала: «Благодаря поддержке правительств Лаоса и Вьетнама мы построили двуязычную школу песни.

«Мы всегда хотим передать следующим поколениям солидарность, красоту нашей традиционной культуры, язык нашей нации, гордость за то, что мы вьетнамцы и потомки нашего любимого Дяди Хо», — сказала Бать Лан.

Недавно премьер-министр издал Постановление № 930/QD-TTg от 3 августа 2022 года об утверждении Проекта «День вьетнамского языка в зарубежной вьетнамской общине в период 2023-2030 гг.».

Заместитель министра иностранных дел Фам Куанг Хиеу желает, чтобы реализация этого проекта стала важной ежегодной вехой в культурной и духовной жизни общины, движущей силой продвижения движения преподавания и изучения вьетнамского языка в обществе.

В то же время почитание вьетнамского языка в принимающих странах будет способствовать доведению руководящих принципов и политики Партии и государства, а также вьетнамской культуры до международных друзей, способствуя укреплению «мягкой» силы страны.

Заместитель министра Фам Куанг Хиеу заявил, что в рамках Дня вьетнамского языка 8 сентября пройдут следующие мероприятия: Конференция, посвященная Дню вьетнамского языка; конкурсы «Посол Вьетнама за рубежом»; художественные программы «Родной вьетнамский язык». Представительства Вьетнама за границей также интегрируют программу Дня вьетнамского языка с внешней деятельностью.

Кроме того, добавил заместитель министра иностранных дел, созданы библиотеки вьетнамской литературы, запущен отдельный веб-сайт по преподаванию и изучению вьетнамского языка, чтобы продвигать контент в местные библиотеки, базы данных.



