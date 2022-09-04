Воскурение благовоний в память о Президенте Хо Ши Мине

Посол Вьетнама на Кубе Ле Тхань Тунг, Заместитель Отделом Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Кубы по внешним связям Хуан Карлос Марсан и Председатель Кубинского института дружбы с народами (ICAP) Фернандо Гонсалес Льорт возложили цветы к памятнику Президенту Хо Ши Мину.

В торжественной атмосфере Посол Ле Тхань Тунг подчеркнул стойкость и мужество вьетнамского народа в борьбе за независимость и защиту Отечества, а также в деле восстановления страны. Посол подтвердил большой вклад Президента Хо Ши Мина в защиту страны и народа Вьетнама и подчеркнул значение наследия, оставленного Президентом Хо Ши Мином.

В Таиланде 2 сентября представители Генерального консульства Вьетнама в Кхонкэне совместно с вьетнамской диаспорой в провинции Удонтхани воскурили благовония в память о Президенте Хо Ши Мине в Мемориальном комплексе имени Президента Хо Ши Мина в провинции Удонтхани.