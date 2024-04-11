НОВОСТИ
Восемь прибрежных населенных пунктов получают дополнительную поддержку в модернизации лесного хозяйства
В рамках этого проекта 37956 гектаров защитных лесов рассматриваются и охраняются для выплаты полной платы за охрану, а после 2026 года вся площадь защитных лесов будет передана местным органам для дальнейшего управления и охраны.
В то же время проект внедрил около 100 пакетов инвестиций в обеспечение средств к существованию в пяти населенных пунктах и сохранит результаты 50 пакетов, реализованных на первом этапе.
Целевые коммуны, районы и общины будут осуществлять обслуживание и эксплуатацию 22 пакетов производственных технологий и 85 других пакетов инфраструктурных проектов, целью которых является обеспечение устойчивого производства, увеличение доходов местного населения, а также содействие защите и развитию существующих прибрежных лесных ресурсов.
Проект внесет непосредственный вклад в выполнение задач, поставленных в программе устойчивого развития лесного хозяйства на 2021-2025 годы, одновременно повысив устойчивость уязвимых территорий, охватывающих около 900 километров береговой линии в восьми населенных пунктах, сказал Фам Хонг Вить.
Более 6500 домохозяйств получили прямую выгоду от проекта, а еще 12 000 - косвенную, при этом женщины составляют около 40% бенефициаров.