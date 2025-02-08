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Волна возвращения китайских автомобилей во Вьетнам: возможность или проблема?

Волна китайских автомобилей возвращается во Вьетнам с новой стратегией: дешевые электромобили и современные технологии. Несмотря на то, что китайские автомобиля привлекают большой интерес благодаря конкурентоспособным ценам, они по-прежнему сталкиваются с проблемой быстрого обесценивания и медленной ликвидности. Это возможность или просто временная волна? По данным отдела маркетинговых исследований http://Oto.com.vn акционерной компании Nextgen Vietnam Joint Stock Company (http://oto.com.vn), около десяти лет назад во Вьетнаме присутствовали такие китайские автомобильные бренды, как Zotye Z8, Beijing X7, Brilliance V7, но быстро ушли с рынка. Однако в 2024 году волна китайских автомобилей вернулась во Вьетнам с новой стратегией: дешевые и небольшие электромобили. Такие бренды, как Wuling, BYD, Chery IDE, быстро завоевали интерес пользователей. Статистика показывает, что более 10 китайских автомобильных брендов распространяют свою продукцию во Вьетнаме, что вызывает поисковую активность.

Когда в ноябре 2024 года был запущен Wuling Bingo, в Google было зарегистрировано 18 000 поисковых запросов по этой модели автомобиля. Наряду с этим количество поисковых запросов о ценах на китайские автомобили резко возросло в конце года, особенно когда на ряд моделей автомобилей были проведены мощные рекламные акции. Например, цена на MG5 снижена до 300 миллионов донгов, что является шокирующей ценой в сегменте седанов C-класса.

В списке 15 самых популярных новых моделей 2024 года, помимо таких автомобилей, как Mitsubishi Xpander, Toyota Vios и Mazda CX-5, оказались и две китайские модели — MG5 и MG ZS, с 4207 и 3849 запросами (или продажами) соответственно.

Основная причина, по которой китайские автомобили привлекают покупателей, - это их низкая цена, современный дизайн и множество технологических особенностей. Кроме того, существенные скидки на сотни миллионов донгов, также являются важным рычагом воздействия. Например, цена на MG ZS STD была снижена на 120 миллионов донгов и составила всего 418 миллионов донгов, что эквивалентно цене Hyundai Grand i10 AT. Версия MG5 MT доступна всего за 300 миллионов донгов, что делает её сопоставимой по цене с хэтчбеками А-класса, такими как Kia Morning и Hyundai i10.

Несмотря на возросшую привлекательность, китайские автомобили по-прежнему сталкиваются с серьезными препятствиями в цене, самый популярный китайский автомобильный бренд во Вьетнаме на сегодняшний день, переживает более быструю девальвацию, чем его конкуренты. В частности, к концу 2024 года цена модели MG HS, выпущенной в 2022 году, снизилась на 33% по сравнению с покупкой новой, в то время как цена ее конкурента Hyundai Tucson снизилась всего на 17% после 2 лет эксплуатации.

Основной причиной быстрого обесценивания китайских автомобилей является политика постоянного снижения цен на новые автомобили, в результате чего цены на подержанные автомобили также падают. После снижения цены на новый MG ZS STD на 120 миллионов донгов стоимость подержанных автомобилей этой модели также упала, причём быстрее, чем у других автомобилей.

По мнению отраслевых экспертов, чтобы привлечь больше клиентов и повысить стоимость при перепродаже, китайским автопроизводителям необходимо сосредоточиться на трех основных факторах: повышении качества автомобилей, повышении долговечности и эксплуатационной пригодности, совершенствовании технологий безопасности, чтобы снизить беспокойство потребителей о китайских автомобилях.

ИЖВ/ВИА

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