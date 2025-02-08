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Волна возвращения китайских автомобилей во Вьетнам: возможность или проблема?
Когда в ноябре 2024 года был запущен Wuling Bingo, в Google было зарегистрировано 18 000 поисковых запросов по этой модели автомобиля. Наряду с этим количество поисковых запросов о ценах на китайские автомобили резко возросло в конце года, особенно когда на ряд моделей автомобилей были проведены мощные рекламные акции. Например, цена на MG5 снижена до 300 миллионов донгов, что является шокирующей ценой в сегменте седанов C-класса.
В списке 15 самых популярных новых моделей 2024 года, помимо таких автомобилей, как Mitsubishi Xpander, Toyota Vios и Mazda CX-5, оказались и две китайские модели — MG5 и MG ZS, с 4207 и 3849 запросами (или продажами) соответственно.
Основная причина, по которой китайские автомобили привлекают покупателей, - это их низкая цена, современный дизайн и множество технологических особенностей. Кроме того, существенные скидки на сотни миллионов донгов, также являются важным рычагом воздействия. Например, цена на MG ZS STD была снижена на 120 миллионов донгов и составила всего 418 миллионов донгов, что эквивалентно цене Hyundai Grand i10 AT. Версия MG5 MT доступна всего за 300 миллионов донгов, что делает её сопоставимой по цене с хэтчбеками А-класса, такими как Kia Morning и Hyundai i10.
Несмотря на возросшую привлекательность, китайские автомобили по-прежнему сталкиваются с серьезными препятствиями в цене, самый популярный китайский автомобильный бренд во Вьетнаме на сегодняшний день, переживает более быструю девальвацию, чем его конкуренты. В частности, к концу 2024 года цена модели MG HS, выпущенной в 2022 году, снизилась на 33% по сравнению с покупкой новой, в то время как цена ее конкурента Hyundai Tucson снизилась всего на 17% после 2 лет эксплуатации.
Основной причиной быстрого обесценивания китайских автомобилей является политика постоянного снижения цен на новые автомобили, в результате чего цены на подержанные автомобили также падают. После снижения цены на новый MG ZS STD на 120 миллионов донгов стоимость подержанных автомобилей этой модели также упала, причём быстрее, чем у других автомобилей.
По мнению отраслевых экспертов, чтобы привлечь больше клиентов и повысить стоимость при перепродаже, китайским автопроизводителям необходимо сосредоточиться на трех основных факторах: повышении качества автомобилей, повышении долговечности и эксплуатационной пригодности, совершенствовании технологий безопасности, чтобы снизить беспокойство потребителей о китайских автомобилях.