Вокзал Ханой перенесут для реализации проекта городской железной дороги Йенвьен-Нгокхой

Железнодорожный вокзал Ханой находится по адресу: город Ханой, район Хоанкием, улица Ле Зуан, д. 120. Источник: VNA

Инфраструктуру железнодорожных вокзалов Ханой и Зяпбат перенесут для того, чтобы Народный комитет города Ханоя реализовал проект городской железной дороги Йенвьен-Нгокхой.

Министерство транспорта и путей сообщения Вьетнама на днях ответило в письменной форме на предложение ханойских избирателей об ускорении темпов строительства железнодорожного вокзального комплекса «Нгокхой» на территории ханойского пригородного уезда Тханьчи.

Так, во исполнение поручения премьер-министра Вьетнама 22 марта 2022 года Министерство транспорта и путей сообщения и Народный комитет города Ханоя совместно провели совещание, на котором были распределены обязанности в качестве соинвесторов этого проекта.

Министерство транспорта несет ответственность за строительство объектов станции национальной железнодорожной системы, а Народный комитет города Ханоя – за строительство депо в рамках проекта городской железной дороги Йенвьен-Нгокхой.

Чтобы ускорить темпы подготовки к строительству объектов национальной железнодорожной системы в вокзальном комплексе «Нгокхой», Министерство транспорта и путей сообщения поручило Комитету по управлению железнодорожным проектом передать Народному комитету города Ханоя документы, связанные с проектом городской железной дороги Йенвьен-Нгокхой.

В ближайшее время Министерство транспорта и путей сообщения Вьетнама совместно с Комитетом по управлению государственными инвестициями поручит Вьетнамской генеральной железнодорожной компании и соответствующим органам перенести инфраструктуру железнодорожных вокзалов Ханой и Зяпбат, чтобы отдать Народному комитету города Ханоя площади под строительство городской железной дороги Йенвьен-Нгокхой.

Как стало известно, первый этап проекта городской железной дороги Йенвьен-Нгокхой был утвержден Министерством транспорта и путей сообщения Вьетнама в Решении №3304. Его реализация должна была длиться с 2007 по 2017 год. К 2017 году в данный проект были внесены поправки, согласно которым срок реализации первого этапа продлился по 2024 год.

Общий объем инвестиций в этот проект на данный момент составляет 81,537 трлн. донгов (более 3,51 млрд. долл. США).



