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ВОИС поддерживает расширение прав и возможностей инвалидов и сохранение культуры во Вьетнаме
Согласно статье, Kymviet в настоящее время зарегистрирована только во Вьетнаме, поскольку компания сосредоточилась на укреплении своего бренда и репутации на национальном уровне. Однако сейчас компания готова выйти на зарубежные рынки и в ближайшие пять лет намерена расширить свою деятельность в Европе и защитить свой бренд на международном уровне.
В статье говорилось, что компания также намерена создать больше рабочих мест для людей с ограниченными возможностями во Вьетнаме и открыть для них центр профессиональной подготовки, а также продвигать вьетнамскую культуру во всем мире.
Эксперт ВОИС по бренду работает с компанией над созданием международного бренда и других нематериальных активов для поддержки целей расширения бизнеса Kymviet.
ВОИС процитировала слова Фама Вьета Хоая, основателя и председателя Совета директоров Kymviet, о том, что люди покупают ее продукцию не потому, что хотят внести свой вклад в благотворительность, а потому, что это продукция высочайшего качества.
В статье также говорилось о трех основных направлениях деятельности Kymviet, а именно: производство изделий ручной работы, кафе и образование.
Хоай сказал, что во Вьетнаме насчитывается более 2,5 миллионов глухих людей, и Kymviet уделяет особое внимание этому сообществу, поскольку большинство сотрудников являются глухими. Миссия Kymviet состоит в том, чтобы предоставить этим людям возможности трудоустройства и дать им возможность реализовать свой потенциал.