Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

ВОЗ признала активные усилия Вьетнама по подготовке к борьбе с Эболой

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск распространения лихорадки Эбола в мире, в том числе во Вьетнаме, как низкий и признала активные усилия Министерства здравоохранения Вьетнама, а также оперативные указания правительства по подготовке системы и укреплению потенциала реагирования на вспышку заболевания. По данным Министерства здравоохранения, 17 мая Генеральный директор ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, в связи со вспышкой заболевания, вызванного штаммом вируса Бундибугио, в Демократической Республике Конго и Уганде. Бундибугио - редкий штамм вируса Эбола, против которого в настоящее время нет лицензированной вакцины или метода лечения.

Представитель ВОЗ во Вьетнаме Анджела Пратт сообщила, что по состоянию на 21 мая в двух странах было зарегистрировано 85 подтвержденных случаев заболевания, в том числе два - в Уганде, а также 10 подтвержденных летальных исходов. В Демократической Республике Конго было зафиксировано 746 подозрительных случаев и 176 предполагаемых смертей.

ВОЗ оценила риск вспышки как очень высокий на национальном уровне в двух затронутых странах, высокий - в масштабах Африки и низкий - на глобальном уровне, в том числе во Вьетнаме. Организация подчеркнула, что данная вспышка не является пандемической чрезвычайной ситуацией, отметила она.

По ее словам, в последние дни Министерство здравоохранения Вьетнама активизировало работу по информированию о рисках, чтобы предоставить населению официальные сведения о ситуации с заболеванием, а также мерах профилактики и контроля. Национальный центр коммуникации и просвещения в области здравоохранения при Министерстве здравоохранения провел интервью с представителем ВОЗ во Вьетнаме по вопросам эпидемиологической ситуации и усилий по обеспечению готовности.

Представительство ВОЗ во Вьетнаме оказывает поддержку Министерству здравоохранения, предоставляя обновленную информацию о вспышке и технические рекомендации по эпиднадзору, отслеживанию контактов, лабораторному тестированию, клиническому ведению пациентов, профилактике и контролю инфекций, информированию о рисках, вопросам поездок и пограничного контроля, а также реагированию на чрезвычайные ситуации.

Организация также помогает Вьетнаму проводить оперативную оценку рисков и организовывать дополнительные учебные курсы по эпиднадзору, профилактике инфекций и клиническому ведению пациентов, сообщила Анджела Пратт, добавив, что ВОЗ привержена тесному взаимодействию с Вьетнамом в этих усилиях

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр воздал дань памяти павшим бойцам на исторических объектах в провинции Куангчи

Премьер-министр воздал дань памяти павшим бойцам на исторических объектах в провинции Куангчи

23 мая Премьер-министр Ле Минь Хынг и правительственная делегация в ходе рабочей поездки в центральную провинцию Куангчи возложили цветы и воскурили благовония в память о павших бойцах на Национальном кладбище павших бойцов Чыонгшон, в национальном историческом комплексе особого значения древней цитадели Куангчи и у памятного объекта пещеры Тамко на дороге 20 Куеттханг.
ПОДРОБНЕЕ

Top