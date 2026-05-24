ВОЗ признала активные усилия Вьетнама по подготовке к борьбе с Эболой
Представитель ВОЗ во Вьетнаме Анджела Пратт сообщила, что по состоянию на 21 мая в двух странах было зарегистрировано 85 подтвержденных случаев заболевания, в том числе два - в Уганде, а также 10 подтвержденных летальных исходов. В Демократической Республике Конго было зафиксировано 746 подозрительных случаев и 176 предполагаемых смертей.
ВОЗ оценила риск вспышки как очень высокий на национальном уровне в двух затронутых странах, высокий - в масштабах Африки и низкий - на глобальном уровне, в том числе во Вьетнаме. Организация подчеркнула, что данная вспышка не является пандемической чрезвычайной ситуацией, отметила она.
По ее словам, в последние дни Министерство здравоохранения Вьетнама активизировало работу по информированию о рисках, чтобы предоставить населению официальные сведения о ситуации с заболеванием, а также мерах профилактики и контроля. Национальный центр коммуникации и просвещения в области здравоохранения при Министерстве здравоохранения провел интервью с представителем ВОЗ во Вьетнаме по вопросам эпидемиологической ситуации и усилий по обеспечению готовности.
Представительство ВОЗ во Вьетнаме оказывает поддержку Министерству здравоохранения, предоставляя обновленную информацию о вспышке и технические рекомендации по эпиднадзору, отслеживанию контактов, лабораторному тестированию, клиническому ведению пациентов, профилактике и контролю инфекций, информированию о рисках, вопросам поездок и пограничного контроля, а также реагированию на чрезвычайные ситуации.
Организация также помогает Вьетнаму проводить оперативную оценку рисков и организовывать дополнительные учебные курсы по эпиднадзору, профилактике инфекций и клиническому ведению пациентов, сообщила Анджела Пратт, добавив, что ВОЗ привержена тесному взаимодействию с Вьетнамом в этих усилиях