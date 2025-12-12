ВОЗ приветствует решение Вьетнама запретить электронные сигареты и нагреваемые табачные изделия

11 декабря Национальное собрание (НС) Вьетнама официально приняло Закон об инвестициях (с поправками), в который электронные сигареты и нагреваемые табачные изделия были включены в перечень видов деятельности, запрещённых для инвестирования и ведения бизнеса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила одобрение жёсткой позиции Национального собрания Вьетнама по этому вопросу.



По мнению ВОЗ, включение электронных сигарет и нагреваемых табачных изделий в перечень продукции, запрещённой для инвестирования или коммерческой деятельности, является важным шагом по защите здоровья населения.



Ранее, в ноябре 2024 года, НС приняло Резолюцию № 173/2024/QH15, запрещающую производство, торговлю, импорт, транспортировку, хранение и использование этих продуктов. Этот шаг стал значимой вехой в сфере общественного здравоохранения и получил высокую оценку международного сообщества.



Глава представительства ВОЗ во Вьетнаме, доктор Анджела Пратт, подчеркнула, что ВОЗ приветствует решение включить электронные сигареты и нагреваемые табачные изделия в перечень запрещённых для инвестирования и предпринимательской деятельности в Законе об инвестициях без каких-либо исключений. Это является ключевым фактором для обеспечения эффективной реализации запрета, установленного НС в Резолюции № 173.



По мнению ВОЗ, любые послабления, исключения или правовые лазейки в Законе об инвестициях или в других соответствующих законах могут привести к нежелательным последствиям и существенно ослабить воздействие этого решения на общественное здравоохранение.



ВОЗ подчёркивает, что если будет разрешено производство электронных сигарет и нагреваемых табачных изделий для экспорта либо производство нагреваемых табачных изделий из чистого табака, такая продукция может проникнуть на внутренний рынок. Следовательно, разрешение на производство в любой форме сделает реализацию Резолюции № 173 крайне затруднительной, а в ряде случаев — практически невозможной, что снизит эффективность мер по защите здоровья населения.



ВОЗ отмечает, что электронные сигареты и нагреваемые табачные изделия могут наносить серьёзный вред здоровью, особенно детей и подростков. Потребление никотина в детском и подростковом возрасте оказывает серьёзное негативное влияние на развитие мозга, приводя к долгосрочным последствиям, таким как нарушения обучения и тревожные расстройства. Кроме того, токсичные вещества, содержащиеся в этих продуктах, повышают риск развития онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых и лёгочных болезней.



ВОЗ заявила, что продолжит оказывать поддержку Правительству Вьетнама в целях обеспечения эффективного внедрения и строгого исполнения запрета, способствуя защите молодого поколения от вредного воздействия электронных сигарет и нагреваемых табачных изделий.