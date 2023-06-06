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Возрождение традиции скачек в Бакха Лаокая
Лошади - близкие друзья сельских жителей племен по всему Лаокаю, поскольку они использовались для передвижения на протяжении многих поколений. Ближе к вечеру, когда солнце садится за горы на западе, лошади терпеливо везут урожай, собранный с отдаленных высокогорных полей, по каменистым ухабистым горным дорогам в деревню.
Скачки проводятся каждую весну у подножия горы Бамекон в самом сердце района Бакха, который отличается великолепными пейзажами и богатой культурой этнических меньшинств.
Фестиваль в Бакха не является ни коммерческим, ни профессиональным забегом, в нем принимают участие фермеры и их вьючные лошади, которые обычно перевозят кукурузу, рис и косточковые культуры. Всадники ездят на своих лошадях без сбруи и стремян, только с конским ремнем, с двумя железными крюками, привязанными к веревкам по обе стороны рта лошади для контроля.
Лошадей Бакха называют самой красивой породой во Вьетнаме.
По словам местных жителей, скачки были возрождены на основе историй, передаваемых из поколения в поколение с давних времен, когда бескрайние леса были украшены цветами белой сливы и абрикоса, а местные жители стекались к зданию короля местной этнической группы монг, который был известен как Хоанг А Тыонг, чтобы посмотреть на лошадиные скачки.
Во время соревнований всадники в хорошо сидящей одежде были готовы пуститься галопом, когда выстрел возвестил о старте. Приблизившись к финишной черте, они спрыгивают с лошадей, делают пять выстрелов подряд, берут красный мяч, снова садятся в седло и скачут дальше.
Победителем становился человек с самой быстрой лошадью и наибольшим количеством очков.
Однако во время войн против французских и американских захватчиков скачки не проводились в течение многих лет, поскольку всадники были призваны для защиты национальной независимости.
В 1975 году жители Бакха отпраздновали победу в антиамериканской войне большим парадом с участием более 200 лошадей.
Весной 1980 года военное командование Бакха вновь организовало скачки, в которых приняли участие более 50 жокеев со всего района.
Но только 27 лет спустя, в 2007 году, скачки были официально восстановлены в рамках культурных мероприятий, а затем в рамках ежегодной программы сотрудничества в области развития туризма между 8 северо-западными провинциями.
Ванг Ван Хуйнь, жокей, который выступал чемпионом турнира в 2012 и 2013 годах, сказал, что во время скачек важно следить за другими лошадьми, соблюдать безопасную дистанцию и не допускать, чтобы они сталкивались друг с другом или перебегали дорогу друг перед другом, вызывая несчастные случаи.
«Вы должны твердо сидеть на спине лошади, чтобы контролировать ее во время скачек. При входе в поворот вы должны натянуть поводья, чтобы замедлить движение и избежать падения, ослабить давление поводьев и пришпорить лошадь до полной скорости при скачках по прямой дороге», - сказал он.
Фестиваль ежегодно привлекает большое количество захватывающей публики, многие из которых приезжие из других частей страны, желающие оставить незабываемые воспоминания о плато Бакха.