Возрождение культурной самобытности через общинный туризм

Вид на туристическую деревню в общине Хыулиен, провинция Лангшон. Фото: «Нянзян»



В северных горных районах общинный туризм стал устойчивой моделью повышения благосостояния, ставящей традиционную культуру в центр местных социально-экономических преобразований. В провинции Лангшон, особенно в долине Хыулиен, этот подход уже приносит ощутимые изменения в жизни общин национальных меньшинств.

Провинция Лангшон издавна является домом для множества этнических общин, включая Нунг, Тай, Кинь, Зао, Хоа, Шанчай, Тхай и Монг. Это культурное разнообразие сформировало самобытную идентичность северо-восточного региона. Сохраненные поколениями культурные ценности стали важным ресурсом для развития туризма. В районах, где материальный уровень жизни по-прежнему остается скромным, устойчивое использование культурного наследия в гармонии с природными ландшафтами открыло для местных жителей новые возможности участвовать в туристической деятельности и постепенно улучшать условия жизни, не покидая родные места.

В Хыулиене общинный туризм сформировался не благодаря крупным инвестиционным проектам, а на основе инициатив отдельных домохозяйств. Семьи переоборудовали свои традиционные дома на сваях в гостевые дома формата Хомстей, предлагая приезжим подлинные впечатления, связанные с повседневной жизнью, местной кухней и общением с общиной.

Для многих семей туризм стал источником дополнительного дохода, создал рабочие места для молодого поколения и укрепил понимание ценности сохранения традиционного уклада. Вместо размывания культурных практик туризм превратил их в ключевые «магниты» для гостей, усиливая чувство общинной гордости и преемственность культурных традиций.

Посетители Хыулиена нередко подчеркивают редкое ощущение подлинности этого места. Долина сохраняет первозданную природную среду, а культурная жизнь местных общин остается глубоко вплетенной в повседневность. Культурные занятия, традиционная музыка и общие трапезы здесь не являются постановочным зрелищем, а органично входят в местный быт, позволяя гостям по-настоящему взаимодействовать с принимающей общиной.

Местные власти определили общинный туризм как путь развития, который должен оставаться тесно связанным с традиционной культурной жизнью коренных общин. По словам руководителей на местах, развитие туризма в Хыулиене ставит во главу угла сохранение традиционного жизненного пространства, охрану окружающей среды и участие общины, избегая моделей массового туризма, способных привести к размыванию культурной самобытности.

На уровне провинции Лангшон выработана четкая стратегия продвижения устойчивого общинного туризма. Она предусматривает сохранение природных ландшафтов, уважительное отношение к культурной идентичности этнических групп и расширение возможностей местных жителей как хранителей наследия и создателей туристических продуктов. Эти ориентиры соответствуют Резолюции Политбюро № 08-NQ/TW о развитии туризма как передовой отрасли экономики, а также более широким Резолюциям Партии о формировании передовой вьетнамской культуры, пронизанной национальной самобытностью.

Признание деревни Куиньшон в общине Хыулиен одной из «Лучших туристических деревень 2025 года» по версии Всемирной туристской организации ООН подчеркивает эффективность подхода, ориентированного на общину. Опыт Хыулиена показывает: когда человек становится центром развития, а культурная самобытность - движущей силой, общинный туризм способен одновременно улучшать условия жизни и обеспечивать долгосрочное сохранение местного наследия.