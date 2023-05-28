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Возрождение доверия к курортной недвижимости
По мнению экспертов, с 20 мая 2023 года вступило в силу Постановление Правительства 10/2023/NĐ-CP о внесении изменений и дополнений в ряд статей постановлений, регулирующих реализацию Закона о земле (Постановление 10/2023/NĐ-CP), которое будет способствовать устранению трудностей на этом рынке, частично восстанавливая доверие инвесторов в курортную недвижимость.
Многочисленные трудности
В 2023 году, рынок недвижимости продолжает сталкиваться со многими трудностями, связанными с кредитными проблемами со стороны банков, которые продолжают ужесточать условия кредитования, процентные ставки остаются высокими, а мобилизация инвестиционного капитала за счет корпоративных облигаций еще не возобновилась…
Исследовательская компания DKRA Group заявила, что политика по устранению препятствий на рынке недвижимости в первые месяцы этого года еще не решила проблему ликвидности рынка. Доступ к кредитной комнате, а также срок погашения облигаций затруднен многим инвесторам, что негативно сказывается на рынке.
По словам директора Savills Hotels APAC г-на Мауро Гаспаротти, до пандемии COVID-19 количество международных прибытий во Вьетнам впечатляюще росло со средними темпами роста 16,9% в год в период с 2009 по 2019 год, особенно в период с 2017 по 2019 год ежегодно вводились в эксплуатацию в среднем 10.000 гостиничных номеров среднего класса.
Пандемия нанесла сильный удар по динамике роста сектора курортной недвижимости, поэтому для полного восстановления сектора требуется довольно много усилий. Даже до того, как разразилась пандемия, когда планировалось и развивалось множество предложений по продаже больших гостиничных номеров, туристическая отрасль Вьетнама нуждалась в ежегодном росте спроса на 20-30%, чтобы не отставать от растущего предложения.
Из-за ограничения ликвидности и снижения общего рыночного спроса в сегменте курортной недвижимости, такой как элитные квартиры, туристические кондоминиумы и дома-магазины... по-прежнему всё «тихо», поскольку объем сделок достиг самого низкого уровня за последние 10 лет.
Кондотель - это тип курортной недвижимости, который очень сильно развивался в период с 2018 по 2020 год, также начал остывать и достигать минимальных значений в период COVID-19. С конца 2022 года, когда вновь открылся туризм, ситуация на рынке улучшилась, но ликвидность по-прежнему низкая из-за правовых барьеров.
На самом деле, после длительного бума сектор курортной недвижимости насыщен, плюс юридические проблемы, которые не очень беспокоят настроения инвесторов, и инвесторы спокойно занимаются поставками. Основным узким местом для курортной недвижимости в последнее время является определение полной и четкой концепции и выдача свидетельств о собственности на кондотели, шопхаусы, курортные виллы, а также разделение собственности, определение продолжительности владения и управления, эксплуатации и т. д.
Устранение многих юридических барьеров
Только что было издано постановление 10/2023/NĐ-CP, которое частично вдохнуло новую жизнь в сегмент курортной недвижимости, когда официально появилось положение о выдаче розовых книжек для кондотьеров, таунхаусов - туристических вилл, офисов комбинированного размещения (officetel), построенных на коммерческих и служебных землях.
Фактически ожидается, что цена на курортную недвижимость будет скорректирована примерно на 10-20%, структура продуктов изменится в соответствии с рынком.
В настоящее время многие инвесторы проектов курортной недвижимости на ключевых рынках, таких как Фукуок, Нячанг, Дананг, Биньдинь, Биньтхуан, Хайфон, Куангнинь... готовят планы продажи.
Кроме того, рынок курортной недвижимости тесно связан с туристическим рынком. В течение многих лет развитие курортной недвижимости рассматривалось как способ развития туристической инфраструктуры, соответствующей стратегии развития туризма Вьетнама, цель которой - сделать Вьетнам особенно привлекательным направлением в группе из 30 стран с лидирующей в мире конкурентоспособностью в сфере туризма.
По данным Главного управления статистикой, туристическая отрасль Вьетнама переживает бурное восстановление, общее количество посетителей за первые четыре месяца 2023 года достигло около 38 миллионов, из которых 3,7 миллиона только иностранных посетителей , что в 19 раз больше, чем в предыдущем году. Уверенный рост индустрии туризма за последние 4 месяца с денежным потоком в размере 200 трлн донгов от туризма и путешествий определенно оживит рынок курортной недвижимости после двух лет потерь всвязи с пандемией COVID-19. Возврат дохода от аренды принесет уверенность инвесторам.
Эксперты говорят, что, если правовые проблемы для рынка туристско-курортной недвижимости будут решены в ближайшее время, то это поможет «растопить лед» для почти 239 проектов такого типа по всей стране общей стоимостью около 682 трлн донгов, что эквивалентно 30 млрд. долл. США.
В то же время, в краткосрочной перспективе необходимо изучить положения, обеспечивающие права и интересы вторичного инвестора при участии в капитальных вложениях в курортную недвижимость, чтобы создать спокойствие для инвесторов при трате крупных сумм денег.
Своевременное и проактивное завершение правовой базы для корректировки в сторону наличия конкретных норм, соответствующих действительности, способствующих лучшему управлению, эксплуатации и развитию курортной недвижимости, создаст условия для открытия инвестиционного капитала в этом сегменте, способствуя социально-экономическому развитию страны.