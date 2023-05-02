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Возможность популяризации традиционных кустарно-ремесленных изделий Вьетнама в Италии
В рамках ярмарки, наряду с популяризацией и реализацией своих продуктов, вьетнамские предприятия имели возможность поискать новых партнеров и клиентов, подписать деловые контракты.
В настоящее время кустарно-ремесленные изделия Вьетнама присутствуют в 163 странах и территориях по всему миру. На итальянском рынке все больше внимания уделяется вьетнамским ремесленным изделиям, при этом оборот некоторых товарных групп растет двузначными числами, таких как изделия из бамбука и ротанга, изделия из осоки и др.