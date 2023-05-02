Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Возможность популяризации традиционных кустарно-ремесленных изделий Вьетнама в Италии

В рамках Международной ярмарки ремесел (MIDA) 2023 г., проходящей с 25 апреля по 1 мая во Флоренции (Италия), Посольство Вьетнама в Италии в сотрудничестве с Центром содействия торговле сельскохозяйственной продукцией Министерства сельского хозяйства и развития деревни Вьетнама организовало форум «Кустарно-ремесленные изделия Вьетнама, в которых вы видите возможности». В форуме приняли участие эксперты в области ремесленных изделий, итальянские партнеры и клиенты. На мероприятии итальянские эксперты подчеркнули, что производство кустарно-ремесленных изделий является не только сектором экономики, но и культурной сферой, помогающей сохранять и поддерживать традиционные культурные ценности. По их мнению, Вьетнам имеет благоприятные условия для содействия дальнейшему развитию этой отрасли.

В рамках ярмарки, наряду с популяризацией и реализацией своих продуктов, вьетнамские предприятия имели возможность поискать новых партнеров и клиентов, подписать деловые контракты.

В настоящее время кустарно-ремесленные изделия Вьетнама присутствуют в 163 странах и территориях по всему миру. На итальянском рынке все больше внимания уделяется вьетнамским ремесленным изделиям, при этом оборот некоторых товарных групп растет двузначными числами, таких как изделия из бамбука и ротанга, изделия из осоки и др.

Нянзан/ВИА

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