Возможность для многих местных родителей сохранить стволовые клетки пуповинной крови своего ребенка

По данным Национального института гематологии и переливания крови, все больше родителей хотят сохранить стволовые клетки пуповинной крови – «биостраховку» для своего новорожденного ребенка.

Тем не менее, банки стволовых клеток в настоящее время расположены в основном в Ханое, Хошимине и нескольких населенных пунктах, поэтому многим матерям приходится далеко ехать, выбирая возможность рожать в больших городах, чтобы сэкономить деньги на хранении стволовых клеток.

Банк стволовых клеток, Национальный институт гематологии и переливания крови разработали и внедрили множество форм сбора пуповинной крови, чтобы все больше и больше детей могли получить драгоценную «биостраховку». Соответственно, институт направил сотрудников в провинции и города Северного и Северо-Центрального региона для сбора пуповинной крови на случай оперативных родоразрешений (кесарева сечения).

В 2021 году, несмотря на то, что эпидемия COVID-19 распространилась по всей стране, медицинский персонал Банка стволовых клеток по-прежнему ездил в Хайзыонг, Хынгйен, Тхайбинь, Намдинь, Бакнинь, Бакжанг, Виньфук, Тхайнгуен, Куангнинь, Тханьхоа, Нгеан, собирая пуповинную кровь, давая возможность хранить стволовые клетки для многих семей.

Кроме того, Институт координирует свои действия с больницей Там Фук (Хайфон), акушерским отделением и детской больницей провинции Футхо, передавая этим больницам методы сбора пуповинной крови. Теперь матери, рожающие естественным путем и при помощи кесарева сечения в этих местах, могут сохранить стволовые клетки для своего ребенка.

Медицинский персонал больниц полностью владеет методами сбора пуповинной крови и может активно ее собирать. После забора образцы пуповинной крови передаются в Национальный институт гематологии и переливания крови.

Банк стволовых клеток Национального института гематологии и переливания крови официально начал работу в апреле 2012 года. Это ведущее учреждение во Вьетнаме по отбору, сбору, обработке, хранению, тестированию и пролиферации гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови. Банк имеет систему современного оборудования, команду специалистов и сотрудников, прошедших высшую подготовку в ведущих центрах стволовых клеток в мире, особенно в США и Японии.

По данным Центрального института гематологии и переливания крови, на июнь 2022 года в Банке стволовых клеток хранится более 5.500 высококачественных образцов стволовых клеток пуповинной крови. В котором многие образцы были использованы для трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, спасая и возвращая жизнь многим людям с серьезными заболеваниями.

В ближайшее время Банк стволовых клеток будет и далее содействовать координации и передаче методов сбора пуповинной крови многим местным больницам. В Ханое постоянно дежурят медицинские работники института, готовые выехать в родильные учреждения и взять пуповинную кровь у малышей, рожденных в больницах столицы.

Стволовые клетки вообще и стволовые клетки пуповинной крови в частности находят все более широкое применение для лечения многих заболеваний, таких как болезни крови и кроветворных органов; неврологические заболевания и заболевания опорно-двигательного аппарата; цирроз печени, диабет, повреждение роговицы, поражение сердечной мышцы, кожи. Они служат потенциалом регенеративной медицины в будущем.