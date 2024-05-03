НОВОСТИ
Возможность для вьетнамского кино выйти на мировой уровень
HIFF 2024 , проходивший с 6 по 13 апреля, был похож по формату на другие кинофестивали по всему миру и привлек большое количество местных и международных кинематографистов, гостей, а также вьетнамских актеров, актрис, режиссеров и кинопродюсеров.
Кроме того, фестиваль включил в себя широкий спектр мероприятий, таких как семинары, конференции, выставки, а также кинопоказы под открытым небом.
По словам исполнительного директора HIFF Фам Минь Тоана, в ходе первого фестиваля оргкомитет приложил немало усилий, чтобы усовершенствовать организационные процедуры и убедить многих международных экспертов и режиссеров со всего мира принять участие в фестивале. По его словам, для организаторов стало успехом то, что известные отечественные и зарубежные кинематографисты приехали поделиться опытом и разработать меры по развитию вьетнамского кино. По словам Фам Минь Тоана, на фестиваль было прислано более 400 фильмов, что превзошло ожидания организационного комитета. В частности, около 56 кинопроектов приняли участие в «Рынке кинопроектов», а 87 сценариев были представлены на мероприятии под названием «Вьетнамский кинкубатор». Эти цифры намного превзошли ожидания организаторов, особенно если учесть, что кинофестиваль проводился в городе впервые.
По словам режиссера Чан Тхань Хи, за последние годы многие молодые вьетнамские кинематографисты стали победителями международных и ведущих кинофестивалей, таких как Каннский, Венецианский или Берлинский. Поэтому HIFF 2024 стал «золотым» временем для показа международным друзьям как динамично развивается вьетнамская киноиндустрия. В то же время фестиваль предоставил хорошую возможность узнать больше о вьетнамском рынке тем международным кинематографистам, которые в нем заинтересованы. Народный артист Дао Ба Шон отметил, что фестиваль не только ознаменовал начало прорыва в кинематографической жизни Хошимина, но и помог кинематографу города в частности и вьетнамскому кинематографу в целом взлететь и подняться на новый уровень, оставив свой след в региональном и международном кинематографическом сообществе.
Ориентация на молодых кинематографистов
После первого HIFF 2024 многие иностранные эксперты выразили надежду на то, что фестиваль будет проводиться и в будущем, создавая тем самым свой собственный бренд, способствующий развитию кинематографа Хошимина в частности и вьетнамского кино в целом.
Актер, режиссер и продюсер Ким Дон Хо, основатель Пусанского международного кинофестиваля и почетный председатель HIFF 2024, отметил, что кино Хошимина в частности и вьетнамское кино в целом имеет большой потенциал для развития. Однако разработать бренд для HIFF 2024 не так-то просто, поскольку это требует большой финансовой поддержки.
«Если бренд HIFF получит достаточную поддержку, он станет одним из главных культурных событий и фестивалей, ежегодно привлекающих туристов в город, подобно другим брендам, успешно созданным в Республике Корея, Франции или Германии». - Ким Дон Хо
Режиссер Корээда Хирокадзу, имеющий более чем 30-летний опыт работы, внесший много ценных работ в японское и мировое кино, выразил надежду на то, что HIFF будет проводиться и в последующие годы, внося свой вклад в развитие вьетнамской и международной киноиндустрии.
Корейский режиссер Ким Джи Вон, известный по фильмам «Сказка о двух сестрах» и «Хороший, плохой, странный», сказал:«Хошимин имеет многообещающую среду для развития кинематографа благодаря контингенту молодых энергичных, активных кинематографистов с разнообразными творческими идеями. Если у них есть хороший сценарий или история, корейские партнеры всегда готовы с ними сотрудничать».
По словам корейского режиссера, чтобы создать качественный кинофестиваль, необходимо разработать схему отбора качественных фильмов. Поиск и представление хороших фильмов по всему миру - это способ продвижения мероприятия. Также необходима команда опытных консультантов, которые разбираются в мировом кинематографическом контексте, кинорынке и кинофестивалях по всему миру. Они помогут мероприятию выйти на международный рынок благодаря связям внутри региона и за его пределами.
Чан Тхе Тхуан, директор Департамента культуры и спорта города Хошимин, считает, что успех первого HIFF был обусловлен тщательной и длительной подготовкой, а также профессиональной и эффективной организацией. Это событие демонстрирует креативность, активность и гибкость в управлении, а также разнообразное и эффективное сотрудничество между государством и организациями/лицами, работающими в киноиндустрии.