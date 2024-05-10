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Возможности сотрудничества между Вьетнамом и Малайзией в сфере новых технологий
Вьетнам обладает преимуществом в виде высококвалифицированных кадров с базовой подготовкой, а Малайзия - в сфере производства электроники и полупроводников. Однако из-за ограниченной структуры населения ей не хватает рабочей силы.
В ходе совместной работы обе страны получат возможность открыть более крупные рынки для привлечения иностранных инвестиций, используя развитую инфраструктуру и налаженную связь между государствами.
В интервью корреспонденту ВИА в Куала-Лумпуре на полях Национального экономического форума Малайзии 2024 года 9 мая Ле Фу Кыонг отметил, что сотрудничество Вьетнама с Малайзией в указанных областях позволит сократить расходы на исследования, а также перенять ценный опыт Куала-Лумпура в сфере развития и управления, поскольку эта страна за три десятилетия непрерывного развития создала высококачественную инфраструктуру для производства электроники в регионе и мире.
По словам советника, Малайзия обладает третьей по величине автомобильной промышленностью в Юго-Восточной Азии после Индонезии и Таиланда. Этот сектор внес около 4% в ВВП Малайзии в 2021 году.
Малайзия ввела ряд стимулов для привлечения инвестиций в производство и сборку электромобилей, включая освобождение от налога на прибыль от 70 до 100% на 5-10 лет для инвесторов, производящих или собирающих электромобили и их основные компоненты, а также льготы по налогу на прибыль от 60 до 100% на 5-10 лет.
Благодаря этому в Малайзии уже присутствуют такие крупные производители электромобилей, как Tesla, BYD, MINI, BMW, GWM.
Раджа Бадрулнизам, старший директор по стратегическому планированию Национального агентства содействия торговле Малайзии (MATRADE), отметил, что все спикеры на форуме подчеркнули важность скорейшей реализации правительством новых принятых комплексных планов, а также необходимость активизации международного сотрудничества. В целом, Малайзии необходимо искать новые рынки, активизировать продвижение своей продукции, и Вьетнам является одним из таких рынков.
Раджа Бадрулнизам подчеркнул, что Малайзии следует сосредоточиться на развитии цифровой экономики, совершенствовании методов производства и изменении традиционных торговых методов, особенно в сфере электронной торговли.