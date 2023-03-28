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Возможности сотрудничества между ВИА и BERNAMA
Ариффин отметил, что два информационных агентства подписали свое первое соглашение об обмене новостями 40 лет назад, 8 декабря 1982 года, которое трижды продлевалось в 1991, 2015 и 2022 годах. Соглашение облегчило обмен новостями между двумя странами, предоставив двум народам достаточно информации, позволяющей им иметь правильное представление о любых событиях в странах, будь то политические, экономические или социальные.
Чиновник сказал, что малайзийское национальное информационное агентство размещало корреспондента в Ханое с января 1994 по март 1998 года, когда ему пришлось закрыть свой офис в Ханое из-за азиатского финансового кризиса. БЕРНАМА рассматривает возможность повторного открытия офиса, сказал он, выразив свое восхищение тем, что ВИА открыла бюро в Куала-Лумпуре.
При освещении и распространении новостей и информации о двух странах желательно руководствоваться Видением АСЕАН по взаимосвязанности до 2025 г, заключающимся в «создании региональной сети людей и инфраструктуры для улучшения того, как мы живем, работаем и путешествуем», - сказал он.
Чтобы еще больше укрепить взаимопонимание между двумя народами, он предложил двум странам больше узнать друг о друге. Этого можно достичь, предоставляя больше информации о политических, экономических и социальных событиях в странах с помощью текстовых сообщений и фотографий, видео, графики и платформ социальных сетей.
Во-вторых, обе стороны должны поощрять своих людей к поездкам в другую страну, чтобы получить собственный опыт. Необходимо создавать текстовый и визуальный контент о культурных и туристических тенденциях двух стран более последовательным образом, а не только на временной основе. По его словам, туристические достопримечательности можно продвигать на платформах социальных сетей.
В-третьих, обе стороны должны определить и подчеркнуть возможности для двух народов заняться бизнесом в другой стране. Он подчеркнул, что целью экономического сотрудничества АСЕАН является создание стабильного, процветающего и высококонкурентного экономического региона.
Ариффин предложил, чтобы BERNAMA и ВИА рассмотрели возможность укрепления отношений в области обмена новостями посредством совместных тренингов и программ.
Что касается фейковых новостей, генеральный директор BERNAMA сказал, что это стало серьезной проблемой современного общества, включая Малайзию. Он отметил, что BERNAMA создала собственное подразделение по проверке фактов под названием MyCheck Malaysia, которое помогает выявлять контент, предположительно являющийся фейковыми новостями, дезинформацией или недостоверной информацией.
В период с 2020 по 2022 год MyCheck предоставил разъяснения по 215 спорным фрагментам контента, широко распространяемым пользователями сети, 15 из них касались COVID-19 и 22 - политики.
«Мы считаем, что двусторонние и многосторонние обмены новостями также жизненно важны для борьбы с трансграничными фейковыми новостями. Хотя мы можем проверять поддельные новости в пределах наших границ, сделать это может быть не так просто, если фальшивые новости исходят из другой страны. Вот где пригодится обмен новостями», - заявил он.
Чиновник добавил, что BERNAMA также работает над заключением какой-либо формы соглашения с ключевыми организациями для информирования общественности о выявлении поддельных новостей и прекращении их распространения