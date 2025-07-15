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Возможности расширения экспорта на рынок Халал
Эти вопросы обсуждались экспертами на семинаре «Рынок Халал в регионе ССАГПЗ и Южной Азии — Возможности и вызовы для бизнеса», который был организован Центром поддержки международной интеграции, Институтом развития города Хошимин и Департаментом развития внешних рынков Министерства промышленности и торговли 14 июля.
Что касается региона Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), то это объединение включает шесть стран: Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман, которые играют центральную роль в цепочке поставок Халал на Ближнем Востоке и в мире. Этот регион имеет высокий уровень дохода на душу населения, а потребность в импорте товаров, таких как продукты питания, напитки, косметика, фармацевтика, очень велика.
Что касается Южной Азии, то рынок Халал для мусульман составляет около 600 миллионов человек. Перспективными рынками для экспорта товаров из Вьетнама являются Пакистан и Бангладеш. Эти страны также обладают преимуществами в области сотрудничества по производству и переработке товаров в рамках цепочки поставок Халал. Однако для того, чтобы выйти на этот рынок, вьетнамским компаниям необходимо соответствовать строгим стандартам, особенно сертификации Халал, а также преодолевать технические барьеры, связанные с культурой, вероисповеданием и цепочками поставок.
Как отметила Нгуен Минь Фыонг, руководитель отдела Западной Азии и Африки в Департаменте развития внешних рынков, жители стран Персидского залива предпочитают выбирать продукцию высокого качества с известным брендом, поэтому цена не является главным фактором. Наибольшее внимание уделяется таким продуктам, как переработанные продукты, консервы, морепродукты, лапша быстрого приготовления, сельскохозяйственные товары — рис, кофе, кешью, натуральная косметика, экологически чистый текстиль, фармацевтическая продукция и товары для дома Халал. Кроме местных жителей, в регионе ССАГПЗ также проживает большое количество иммигрантов из Южной и Юго-Восточной Азии, чьи потребительские привычки схожи с вьетнамскими, что является преимуществом для вьетнамских компаний при выходе на этот рынок.
Вьетнам также имеет выгодное географическое положение в Юго-Восточной Азии, что позволяет легко налаживать торговые связи с различными регионами, включая рынки Халал, такие как Малайзия, Индонезия, ОАЭ. В последнее время ряд вьетнамских компаний, таких как Виньхоан (морепродукты), Кауче (переработанные продукты), Чунгнгуен (кофе), уже получили сертификацию Халал для экспорта.
Несмотря на большие перспективы для роста, рынок Халал также имеет свои специфические вызовы. Как отметила госпожа Нгуен Минь Фыонг, система сертификации Халал включает множество сложных требований, и нет единого стандарта для всего региона, так как каждая страна имеет свой орган сертификации. Процесс контроля и таможенной очистки товаров в мусульманские страны занимает много времени, а также существуют проблемы с медленным методом оплаты, что является преградой для многих компаний.
Для эффективного освоения рынка Халал в целом, а рынка ССАГПЗ и Южной Азии в частности, эксперты рекомендуют вьетнамским экспортёрам использовать свои характерные продукты, одновременно обеспечивая соблюдение стандартов сертификации Халал. Компаниям стоит использовать информационные каналы, такие как торговые сети, участвовать в выставках, сотрудничать с местными компаниями, чтобы постоянно отслеживать потребности, потребительские тенденции и технические требования стран-импортёров.