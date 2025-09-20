Возможности расширения торговли между Вьетнамом, Россией и Евразией

Форум был организован Ассоциацией экспортеров и импортеров России и собрал более 1000 участников из более чем 30 регионов России и 15 стран мира, включая представителей государственных органов, руководителей и топ-менеджеров крупных международных компаний, отечественных и зарубежных производителей, представителей среднего и малого бизнеса.

На пленарной сессии участники сосредоточили внимание на обзоре текущих глобальных тенденций и прогнозе их влияния на российскую экономику, а также обсудили стратегии, направления и основные приоритеты внешнеэкономической деятельности России в ближайшие годы. В центре внимания оказались вопросы цепочек поставок и международного сотрудничества, особенно с расширенной группой БРИКС, странами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В рамках пленарного заседания Посол Вьетнама Данг Минь Хой выступил с важной речью. По его словам, Вьетнам сегодня является крупнейшим торговым партнёром России в Юго-Восточной Азии, в то время как Россия входит в пятёрку ведущих торговых партнёров Вьетнама в Европе. Несмотря на сложности, вызванные сложной международной обстановкой, торгово-экономическое сотрудничество между Вьетнамом и Россией в 2024 году показало положительные результаты: товарооборот достиг 4,6 млрд долларов США, увеличившись на 26% по сравнению с 2023 годом. За первые восемь месяцев текущего года двусторонний товарооборот составил 3,3 млрд долларов США, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Обе страны реализуют важные инвестиционные проекты, в том числе в ключевых областях энергетики, науки и технологий.

Посол Данг Минь Хой призвал предприятия двух стран развивать совместные инвестиционные проекты и предприятия в таких сферах, как промышленность, переработка продуктов питания, высокие технологии и возобновляемая энергетика. По его словам, необходимо продолжать обмен информацией, совершенствовать деловую среду, активно организовывать и участвовать в выставках в обеих странах, а также направлять торговые делегации для изучения деловой практики и укрепления доверия между компаниями.

В условиях, когда Вьетнам вступает в новую эпоху взлета нации, Посол предложил конкретную и согласованную дорожную карту по превращению преимуществ в взаимовыгодные проекты сотрудничества, включая обмен информацией, продвижение двусторонней торговли и расширение взаимных деловых миссий. Он выразил уверенность, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Россией создают прочную основу для развития делового партнёрства и совместного вклада в общее процветание двух стран.

В интервью корреспонденту ВИА в России Торговый советник Вьетнама в России Зыонг Хоанг Минь подчеркнул, что участие в этом событии поможет вьетнамским компаниям не только лучше понять потенциальный рынок России, но и найти новых клиентов, а также ознакомиться с правовыми рамками, регулирующими экспортные товары на этот рынок.

По словам Зыонг Хоанг Миня, стоит отметить, что в этом году вьетнамские предприятия вернулись на российский рынок, а также многочисленные российские деловые и торговые делегации также посетили Вьетнам, чтобы познакомиться с его рынком. При поддержке компетентных органов обеих сторон трудности, связанные с платежами, транспортировкой, логистикой и снабжением, постепенно решаются. В настоящее время компании двух стран могут проводить расчёты в национальных валютах и осуществлять прямые поставки товаров из портов Хайфон и Хошимина в порт Владивосток и в обратном направлении. Всё это открывает новые возможности для вьетнамских предприятий по экспорту и выходу не только на российский рынок, но и на рынок Евразии в целом.