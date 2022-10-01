Возможности привлечь новую волну инвестиций

По данным Министерства планирования и инвестиций, на сегодняшний день система индустриальных парков (ИП) и экономических зон (ЭЗ) по всей стране присутствует в 61 из 63 провинциях и городах с 403 ИП, 18 прибрежными ЭЗ и 26 ЭЗ, в которых работают многие ведущие корпорации, таких как Samsung, Canon, LG, Sumitomo, Foxconn, VSIP...

ИП и ЭЗ действительно стали ключевыми площадками для привлечения крупных отечественных и иностранных инвестиций и проектов.

Многие отечественные предприятия, которые начинали как инвесторы в развитие инфраструктуры и торговлю ИП, превратились в многоотраслевые и многопрофильные инвестиционные корпорации, постепенно выходя на зарубежные рынки, что способствовало укреплению позиций вьетнамских предприятий на международной арене, таких как Phu My 3, Viglacera, Truong Hai, Becamex, Sonadezi, Kinh Bac...

Это заметный вклад ИП и ЭЗ в привлечение инвестиций и развитие производства и бизнеса.

На недавно состоявшемся Форуме «Вьетнамский индустриальный парк - 2022: открытие новых потоков инвестиционного капитала» многие эксперты и международные организации заявили, что Вьетнам сталкивается с «золотой возможностью» для привлечения новой волны инвестиций из-за рубежа, особенно инвестиций в ЭЗ и ИП.

По мнению экспертов, есть много важных факторов, создающих возможности, поскольку помимо политической стабильности, экономика Вьетнама быстро восстанавливается после пандемии, достигая самых высоких темпов роста в мире; в стране обеспечены макробалансы и сдерживается инфляция.

Наряду с этим подписано и эффективно реализуется множество соглашений о свободной торговле, способствующих развитию международной торговли и инвестиционной деятельности. Внимание государства приковано к инвестициям в развитие инфраструктуры, особенно системы скоростных автомагистралей, и участие в инвестировании и развитии инфраструктуры ведущих предприятий отрасли, инфраструктурные условия для развития промышленности и т. д. Промышленность во всех регионах активно совершенствуется и развивается.

Однако, помимо возможностей, по мнению Нгуен Ань Туана, главного редактора журнала Investor Magazine, привлечение инвестиций в ИП в настоящее время сталкивается с проблемами, в том числе с обременительными и дублирующими друг друга административными процедурами, слишком длительным временем реализации, увеличением затрат и времени, снижением эффективности инвестиционных проектов. Освобождение территории для новых ИП по-прежнему проблематично и длится долго.

В целях создания благоприятных условий для развития и привлечения инвестиций в ИП и ЭЗ Правительство также недавно приняло основные благоприятные политики, такие как создание более полной инвестиционной среды для бизнеса. Техническая инфраструктура, особенно дороги, соединяющие регион с международными рынками, были модернизированы и развиты, что создает благоприятные условия для производственной и предпринимательской деятельности.

Многие эксперты считают, что государство и инвесторы должны сопровождать и поддерживать друг друга, чтобы обеспечить гармонию интересов, сотрудничество и совместное использование ресурсов для взаимного развития.

Человеческие ресурсы также рассматриваются как решающий фактор, определяющий успех или неудачу предприятия. Г-жа Луонг Ту Ань, генеральный директор Nodex Asia, сказала, что предприятия в ИП выбирают решение по найму внешних работников, чтобы активно контролировать качество и результаты найма.

«В качестве координатора и консультативного агентства по государственному управлению ИП и ЭЗ Министерство планирования и инвестиций будет работать с другими министерствами, отраслями и местными органами для дальнейшего изучения и совершенствования механизма экономического развития, создавая более прозрачную и благоприятную бизнес-среду для инвестиций в ИП и ЭЗ…», - подчеркнул заместитель министра Министерства планирования и инвестиций Чан Куок Фыонг.