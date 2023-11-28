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Возможности для расширения экспорта вьетнамского кофе на рынок Алжира

Алжир в настоящее время входит в список 10 крупнейших экспортных рынков сырого кофе Вьетнама, а вьетнамский кофе занимает 30-50% доли импортируемого кофе на рынке Алжира. За 10 месяцев текущего года экспорт кофе из Вьетнама в Алжир достиг объем 52 174 тонн стоимостью 116 миллионов долларов США, увеличившись на 52% по объему и на 67% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Предполагается, что за весь 2023 год оборот экспорта кофе может достичь 125 миллионов долларов США, что на 47% больше, чем в 2022 году.

Алжир в настоящее время входит в список 10 крупнейших экспортных рынков сырого кофе Вьетнама, а вьетнамский кофе занимает 30-50% доли импортируемого кофе на рынке Алжира.

В течение многих лет кофе также был экспортным продуктом номер один из Вьетнама в Алжир, часто составляя более 60% общей стоимости экспорта товаров страны на этот рынок.

Алжир — страна, в которой не выращивается кофе, поэтому существует необходимость импортировать его на 100% для удовлетворения внутренних потребностей. Кофе также является самым популярным напитком алжирцев. Алжир с населением более 46 миллионов человек ежегодно импортирует около 130 000 тонн кофейных зерен всех видов на сумму около 300 миллионов долларов США.

Кофе импортируется в сыром виде, обжаривается и обрабатывается алжирскими импортерами на фабриках в соответствии со вкусами алжирских потребителей. На сорт кофе Робуста приходится большая часть общего импорта кофе в Алжир (более 85%), остальная часть – кофе Арабика. Общий налог и сбор на импорт кофе в Алжир составляет 63%. Основными странами-экспортерами кофе в Алжир являются Вьетнам, Бразилия, Колумбия, Индонезия, Кот-д'Ивуар, Эфиопия и Уганда.

Торговый советник Вьетнама в Алжире Хоанг Дык Нюан оценил, что Вьетнам имеет большие возможности для расширения экспорта кофе в Алжир, поскольку его качество и вкус высоко ценятся импортерами и потребителями этой страны. Помимо Алжира, вьетнамский сырой кофе также имеет большой потенциал для расширения доли рынка в других африканских странах, особенно в странах североафриканского региона, таких как Египет, Ливия, Марокко и Тунис.

ИЖВ/ВИА

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