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Возможности для продвижения вьетнамской продукции в России

В проходящей с 5 по 9 февраля 31-й Международной выставке продуктов питания, напитков и пищевых ингредиентов («Продэкспо-2024») значительное пространство было отведено азиатским производителям продуктов питания и напитков, в том числе товарам вьетнамского происхождения, которые завоевывают внимание местных своим ассортиментом и качеством. До Ван Фыонг, директор компании Vietfood DV - официального агента вьетнамского кофейного бренда Trung Nguyen (Чунг Нгуен) в России в последние пять лет, отметил, что Trung Nguyen — это бренд кофе с самым большим потреблением в России, в основном в трех городах — Владивостоке, Новосибирске и Москве. В 2023 году его компания импортировала около 700 тонн кофе Trung Nguyen всех видов на российский рынок. До Ван Фыонг сказал: «Компания Vietfood импортирует продукцию Trung Nguyen для распространения по всей России. Конкретно в Москве, Новосибирске и Владивостоке. Начиная с основного рынка на Дальнем Востоке, Сибири, компания в последние два года расширяет карту распространения до Москвы и уже успела достичь положительного результата».

Однако, До Ван Фыонг указал и на трудности в вопросе обменных курсов рубля и высоких затратах, связанных с местными условиями рынка.

Другой импортер - Фам Ван Ань, директор компании Foodzone, рассказала, что уже 6 лет занимается поставкой вьетнамских безалкогольных напитков, соусов и вермишели. Foodzone закупает товары во Вьетнаме у производителей, упаковывает уже в России для продажи на рынке под своим брендом Foodzi.

Фам Ван Ань поделилась что азиатские продукты очень привлекательны для россиян, особенно в нынешних условиях, когда россияне все чаще посещают Азию, где они знакомятся с азиатской кухней и влюбляются в неё.

Комментируя деятельность тысяч вьетнамских ресторанов в России, Фам Ван Ань отметила, что вьетнамская кухня уже не новшество, а образ жизни для россиян. Это успех, в котором она видит огромные возможности для вьетнамской продукции.

По статистке ежегодная выставка «Продэкспо» представляет до 14% новых продуктов питания и брендов для потребителей и агентов.

ИЖВ/ВИА

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