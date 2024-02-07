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Возможности для продвижения вьетнамской продукции в России
Однако, До Ван Фыонг указал и на трудности в вопросе обменных курсов рубля и высоких затратах, связанных с местными условиями рынка.
Другой импортер - Фам Ван Ань, директор компании Foodzone, рассказала, что уже 6 лет занимается поставкой вьетнамских безалкогольных напитков, соусов и вермишели. Foodzone закупает товары во Вьетнаме у производителей, упаковывает уже в России для продажи на рынке под своим брендом Foodzi.
Фам Ван Ань поделилась что азиатские продукты очень привлекательны для россиян, особенно в нынешних условиях, когда россияне все чаще посещают Азию, где они знакомятся с азиатской кухней и влюбляются в неё.
Комментируя деятельность тысяч вьетнамских ресторанов в России, Фам Ван Ань отметила, что вьетнамская кухня уже не новшество, а образ жизни для россиян. Это успех, в котором она видит огромные возможности для вьетнамской продукции.
По статистке ежегодная выставка «Продэкспо» представляет до 14% новых продуктов питания и брендов для потребителей и агентов.