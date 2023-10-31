НОВОСТИ
Возможности для полупроводниковой промышленности
Миллиарды долларов вложены в полупроводниковые проекты
В сентябре прошлого года компания Hana Micron Vina Co., Ltd. (Корея) открыла завод по производству полупроводников Hana Micron Vina 2 в Бакжанге – первый проект по производству полупроводников на Севере. Ожидается, что в этом году выручка компании достигнет 300 миллионов долларов США. К 2025 году компания планирует увеличить общий объем инвестиций до более чем 1 миллиарда долларов США, ожидаемый доход достигнет 800 миллионов долларов США, и создать рабочие места для более чем 4000 сотрудников.
Далее, в октябре 2023 года, в Бакнине был открыт крупнейший в мире завод полупроводников Amkor Group (Корея), куда вложено около 1,6 млрд долларов США до 2035 года. Ранее, в июне, вьетнамская группа N&G и южнокорейская SEIN I&D Group договорились с крупными корейскими и международными партнерами инвестировать в создание инфраструктуры и специализированных объектов в сфере Изобретения - Производства - Применения микрочиповой продукции в соответствии с мировыми высокотехнологичными стандартами.
Соединенные Штаты также не отстают в глобальной гонке. Недавно Национальный инновационный центр (NIC) Министерства планирования и инвестиций подписал меморандум о взаимопонимании с тремя крупными партнерами в США, включая Synopsys, Cadence Design Systems Group и Университет Аризоны. В частности, сотрудничество NIC с Synopsys и Университетом Аризоны направлено на развитие человеческих ресурсов для полупроводниковой промышленности Вьетнама, а сотрудничество с Cadence Design Systems Group предполагает развитие проектных мощностей.
Кроме того, недавно Министерство образования и обучения также подписало меморандум о взаимопонимании с корпорацией Intel по развитию человеческих ресурсов для высокотехнологичных отраслей.
Необходимо разработать проект развития человеческих ресурсов
По словам министра планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунга, Вьетнам обладает достаточным потенциалом для развития полупроводниковой промышленности. Правительство Вьетнама очень заинтересовано в развитии инвестиционного сотрудничества и развитии полупроводниковой промышленности во Вьетнаме. Наряду с этим Вьетнам строит в стране достаточно крупную электронную промышленность, а также привлекает все больше крупных предприятий по производству электроники. Это прямой рынок полупроводниковой промышленности. Более того, Вьетнам также создал Национальный инновационный центр (NIC) и 3 парка высоких технологий в Хошимине, Ханое и Дананге, которые готовы принять инвесторов в полупроводниковую промышленность с помощью механизмов весьма льготных условий.
Во Суан Хоай, заместитель директора NIC, сообщил, что NIC строит инфраструктуру для инкубационного центра проектирования микросхем в Парке высоких технологий Хоалак в Ханое. NIC также будет инвестировать в инфраструктуру моделирования и прототипирования информационных технологий для создания инкубационного центра, который, как ожидается, начнет работать в ближайшем будущем.
Определив обучение человеческих ресурсов фундаментальным вопросом для полупроводниковой промышленности, Правительство поручило Министерству планирования и инвестиций, Министерству информации и коммуникаций, министерствам и ведомствам разработать проект развития человеческих ресурсов с целью сформировать команду из 50.000 инженеров для этой отрасли к 2030 году. Подготовка человеческих ресурсов является первым из трех столпов, предложенных Министерством планирования и инвестиций для полупроводниковой промышленности. Второй столп — это подготовка технических специалистов, а третий — привлечение талантов для работы в полупроводниковой промышленности.