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Возможности для полупроводниковой промышленности

Вьетнам становится ключевым рынком для крупнейших мировых производителей полупроводников. Вьетнам становится ключевым рынком для крупнейших мировых производителей полупроводников. Тем не менее, индустрия полупроводниковых чипов является совершенно новой отраслью во Вьетнаме, требующая очень тщательной подготовки для получения возможностей и эффективного развития, в которой подготовка кадров является ключевым фактором и фундаментальной проблемой.

Миллиарды долларов вложены в полупроводниковые проекты

В сентябре прошлого года компания Hana Micron Vina Co., Ltd. (Корея) открыла завод по производству полупроводников Hana Micron Vina 2 в Бакжанге – первый проект по производству полупроводников на Севере. Ожидается, что в этом году выручка компании достигнет 300 миллионов долларов США. К 2025 году компания планирует увеличить общий объем инвестиций до более чем 1 миллиарда долларов США, ожидаемый доход достигнет 800 миллионов долларов США, и создать рабочие места для более чем 4000 сотрудников.

Далее, в октябре 2023 года, в Бакнине был открыт крупнейший в мире завод полупроводников Amkor Group (Корея), куда вложено около 1,6 млрд долларов США до 2035 года. Ранее, в июне, вьетнамская группа N&G и южнокорейская SEIN I&D Group договорились с крупными корейскими и международными партнерами инвестировать в создание инфраструктуры и специализированных объектов в сфере Изобретения - Производства - Применения микрочиповой продукции в соответствии с мировыми высокотехнологичными стандартами.

Соединенные Штаты также не отстают в глобальной гонке. Недавно Национальный инновационный центр (NIC) Министерства планирования и инвестиций подписал меморандум о взаимопонимании с тремя крупными партнерами в США, включая Synopsys, Cadence Design Systems Group и Университет Аризоны. В частности, сотрудничество NIC с Synopsys и Университетом Аризоны направлено на развитие человеческих ресурсов для полупроводниковой промышленности Вьетнама, а сотрудничество с Cadence Design Systems Group предполагает развитие проектных мощностей.

Кроме того, недавно Министерство образования и обучения также подписало меморандум о взаимопонимании с корпорацией Intel по развитию человеческих ресурсов для высокотехнологичных отраслей.

Необходимо разработать проект развития человеческих ресурсов

По словам министра планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунга, Вьетнам обладает достаточным потенциалом для развития полупроводниковой промышленности. Правительство Вьетнама очень заинтересовано в развитии инвестиционного сотрудничества и развитии полупроводниковой промышленности во Вьетнаме. Наряду с этим Вьетнам строит в стране достаточно крупную электронную промышленность, а также привлекает все больше крупных предприятий по производству электроники. Это прямой рынок полупроводниковой промышленности. Более того, Вьетнам также создал Национальный инновационный центр (NIC) и 3 парка высоких технологий в Хошимине, Ханое и Дананге, которые готовы принять инвесторов в полупроводниковую промышленность с помощью механизмов весьма льготных условий.

Во Суан Хоай, заместитель директора NIC, сообщил, что NIC строит инфраструктуру для инкубационного центра проектирования микросхем в Парке высоких технологий Хоалак в Ханое. NIC также будет инвестировать в инфраструктуру моделирования и прототипирования информационных технологий для создания инкубационного центра, который, как ожидается, начнет работать в ближайшем будущем.

Определив обучение человеческих ресурсов фундаментальным вопросом для полупроводниковой промышленности, Правительство поручило Министерству планирования и инвестиций, Министерству информации и коммуникаций, министерствам и ведомствам разработать проект развития человеческих ресурсов с целью сформировать команду из 50.000 инженеров для этой отрасли к 2030 году. Подготовка человеческих ресурсов является первым из трех столпов, предложенных Министерством планирования и инвестиций для полупроводниковой промышленности. Второй столп — это подготовка технических специалистов, а третий — привлечение талантов для работы в полупроводниковой промышленности.

ВИА/ИЖВ

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