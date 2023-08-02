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Возможности для Вьетнама по увеличению экспорта риса
Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тьен сказал, что министерство предложило премьер-министру издать директиву об увеличении экспорта риса в нынешних условиях, в которой должны быть определены задачи министерств, ведомств, населенных пунктов и бизнеса.
После ее публикации министерства, ведомства и населенные пункты сосредоточат свое внимание на устранении препятствий для торговцев и фермеров, чтобы оптимизировать возможности для увеличения экспорта, добавил он.
По данным министерства, за первые семь месяцев текущего года Вьетнам поставил за рубеж 4,84 млн. тонн риса на сумму 2,58 млрд. долл. США, что на 29,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ожидается, что в текущем году объем производства риса в стране составит 43,2-43,4 млн. т, что на 1,8-2% больше, чем в 2022 году, сообщили в министерстве, отметив, что при нынешней ситуации с производством страна, скорее всего, сможет обеспечить внутреннее потребление и экспортировать 7-7,5 млн. т.
По состоянию на середину июля в населенных пунктах было собрано более 24,1 млн тонн, что на 0,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом цены на рис в дельте Меконга - рисовой чаше страны - выросли за месяц.
Нгуен Ньы Кыонг, директор Департамента растениеводства MARD, сообщил, что в связи с ростом цен на рис Департамент принял меры по увеличению посевных площадей под осенне-зимний урожай риса в дельте Меконга с 650 тыс. га до 700 тыс. га.
По его словам, для достижения целевого показателя производства риса в 43 млн. тонн департамент координирует свои действия с соответствующими агентствами MARD и местными властями по составлению планов выращивания и внедрению технологических решений.
Кыонг также отметил, что Эль-Ниньо может повлиять на производство риса, особенно на зимне-весенний урожай в дельте Меконга, и сказал, что хотя его последствия во Вьетнаме могут быть менее серьезными, чем в других странах, необходимо сохранять бдительность.
По поводу запрета Индии на экспорт обезжиренных рисовых отрубей заместитель директора Департамента животноводства MARD Фам Ким Данг сообщил журналистам, что потребность Вьетнама в обезжиренных рисовых отрубях невелика, поскольку стране ежегодно требуется около 4,7 млн. тонн обезжиренных рисовых отрубей, из которых импортируется только 0,7 млн. тонн.
Что касается запрета Индии на экспорт обезжиренных рисовых отрубей, заместитель директора департамента животноводства MARD Фам Ким Данг сообщил прессе, что спрос Вьетнама на обезжиренные рисовые отруби невелик, поскольку стране требуется около 4,7 млн тонн обезжиренных рисовых отрубей в год, из которых из которых импортируется всего 0,7 млн тонн.
Рисовые отруби можно заменить пшеничными, сказал он, подчеркнув, что запрет не вызывает беспокойства у отечественного животноводства.
В соответствии с предложением MARD по экспорту риса, представленным премьер-министру, министерство заявило, что для достижения поставленной цели оно будет контролировать производство в регионах, давать указания органам карантина растений по содействию производству риса и внимательно следить за развитием рынка.
Министерство также предложило, что следует сделать другим соответствующим министерствам и ведомствам, таким как Министерство промышленности и торговли, Министерство иностранных дел, а также Народным комитетам городов и провинций центрального подчинения