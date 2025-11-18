Возможности для Вьетнама в волне перераспределения производственных цепочек

Несмотря на тенденцию снижения и корректировки глобального потока прямых иностранных инвестиций (ПИИ), Вьетнам продолжает выделяться как привлекательное направление в волне перераспределения производственных мощностей в регионе. За 10 месяцев 2025 года общий объём зарегистрированных ПИИ во Вьетнаме превысил 31,5 млрд долл. США, что на 15,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; объём освоенных инвестиций составил 21,3 млрд долл. США — это самый высокий показатель за последние пять лет.



Ряд крупных проектов продолжает направляться во Вьетнам, в том числе проект строительства речного порта Шонгчань компании Infra Asia Investment в провинции Куангнинь стоимостью 149,5 млн долл. США; увеличение инвестиций на 150 млн долл. США в проект производства электронных печатных плат для камер компании Saigon STEC; а также вклад в уставный капитал в размере 200 млн долл. США от компании Oryz Boutique в Хошимине. Эти проекты укрепляют позицию Вьетнама как одного из наиболее динамичных производственных центров региона.

По словам министра финансов Нгуен Ван Тханга, положительные показатели ПИИ свидетельствуют о том, что иностранные инвесторы продолжают доверять бизнес-среде и перспективам экономического роста Вьетнама. Это также отмечается международным деловым сообществом: председатель EuroCham Бруно Яспаэр подчеркнул стремительное превращение Вьетнама из аграрной экономики в центр технологий и инноваций.



Отрасли перерабатывающей и обрабатывающей промышленности сохраняют лидирующие позиции по привлечению ПИИ — 18,2 млрд долл. США за 10 месяцев, что составляет почти 58% общего зарегистрированного капитала. Многие проекты в сфере электроники, полупроводников и искусственного интеллекта продолжают расширяться с участием Intel, Amkor, NVIDIA, Meta и Google. По словам Ле Тхи Хай Ван, представителя по продвижению инвестиций в Вашингтоне, ПИИ во Вьетнам смещаются в сторону высококачественного капитала, уделяя приоритетное внимание стратегическим секторам, таким как полупроводники, ИИ, чистая энергетика и инфраструктура.



В условиях глобального снижения ПИИ, вызванного геополитической неопределённостью и тенденциями «near-shoring» и «friend-shoring», Вьетнам по-прежнему рассматривается как страна, способная принять волну переноса производств, особенно в областях электронных комплектующих, медицинского оборудования и возобновляемой энергетики. Однако растут и вызовы — от требований к повышению качества инфраструктуры и энергоснабжения до развития трудовых ресурсов.



По словам председателя Kocham Ко Тхэ Йона, корейские компании испытывают трудности при найме высококвалифицированных кадров, а изменения политики, например корректировка Закона о высоких технологиях, могут повлиять на инвестиционную мотивацию. Это ставит перед Вьетнамом задачу сочетать привлечение ПИИ с повышением собственной способности удовлетворять требования инвесторов, чтобы максимально воспользоваться волной глобального перераспределения производства.