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Возможности вьетнамско-российского сотрудничества в цифровую эпоху

Вьетнамская академия общественных наук (ВАОН) и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) совместно организовали 24 апреля в Ханое семинар, на котором обсуждались возможности вьетнамско-российского сотрудничества в цифровую эпоху. Мероприятие, проводившееся как в очном, так и в онлайн-формате, было направлено на содействие академическому обмену, обмен опытом и предложение новых направлений сотрудничества между двумя странами в контексте все более активной глобальной цифровой трансформации.

Выступая на мероприятии, вице-председатель ВАОН доцент, доктор Данг Суан Тхань подчеркнул, что традиционные отношения сотрудничества между Вьетнамом и бывшим Советским Союзом заложили прочный фундамент для нынешнего всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией.

По его словам, в свете геополитических колебаний и растущей глобальной конкуренции двум странам необходимо укреплять сотрудничество в таких стратегических областях, как технологии, цифровая экономика, возобновляемые источники энергии, культура и образование.

Говоря о цифровой экономике, доктор Фам Ань Туан, исполняющий обязанности директора Института экономики Вьетнама, отметил, что Россия обладает сильными сторонами в таких ключевых технологиях, как искусственный интеллект, кибербезопасность и программное обеспечение с открытым исходным кодом, что открывает перед двумя странами широкие возможности для построения стратегического партнерства в области цифровой трансформации.

Фам Ань Туан предложил создать совместный комитет по цифровому сотрудничеству, расширить политические обмены, организовать форумы по технологиям и бизнесу, а также продвигать программы подготовки цифровых кадров. Потенциальные области включают облачные вычисления, цифровое правительство, умные города и региональные технологические цепочки добавленной стоимости.

Что касается оцифровки материалов для преподавания и исследований, д-р Роман Кончаков из РАНХиГС заявил, что новые технологии, такие как распознавание рукописного текста, описание документов с помощью метаданных и машинное обучение, открывают возможности для более эффективного и глубокого доступа к редким историческим ресурсам. Развитие платформ открытых данных, цифровых карт и цифровых интерфейсов будет практически поддерживать исследовательскую и преподавательскую деятельность в области истории для обеих стран в новую эпоху.

Участники семинара согласились с тем, что цифровой век открывает огромные возможности для расширения сотрудничества двух стран, особенно в таких областях, как большие данные, искусственный интеллект, кибербезопасность и цифровые технологии для государственного управления.

ВИА/ИЖВ

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