Возможности вьетнамского бизнеса для наращивания экспорта на рынки Африки

Торговое представительство Вьетнама в Алжире, также курирующее Сенегал и Тунис, организовало для более чем 40 вьетнамских ведомств и предприятий консультационную сессию по вопросам экспорта на рынки этих трех стран. Мероприятие прошло в рамках регулярной работы по предоставлению актуальной информации о перспективных рынках Африки.

Выступая на консультационной сессии, торговый советник Хоанг Дык Ньуан отметил, что вьетнамские товары имеют благоприятные условия для наращивания экспорта в Алжир благодаря высокому импортному спросу этой страны и численности населения свыше 48 миллионов человек. Две страны на протяжении многих лет поддерживают добрые политические отношения, которые в прошлом году были выведены на уровень стратегического партнерства, тогда как деловые круги обеих сторон проявляют все больший интерес к рынкам друг друга. Вьетнамская продукция широко считается конкурентоспособной как по качеству, так и по цене.

Алжир ежегодно импортирует около 130 тысяч тонн кофе, главным образом необработанные зерна робусты. На долю Вьетнама приходится более половины этого рынка, или примерно 70 тысяч тонн, при среднем годовом товарообороте около 100 миллионов долларов США. Ожидается, что в предстоящий период кофе сохранит позиции одного из ключевых экспортных товаров.

Среди других вьетнамских сельскохозяйственных товаров, пользующихся высоким спросом, кешью, сушеная кокосовая стружка и специи, такие как перец, корица и бадьян. Морепродукты также входят в пятерку основных вьетнамских экспортных товаров в Алжир, обеспечивая ежегодную выручку в 9–10 млн долларов США. Значительным экспортным потенциалом обладают и промышленные товары, включая автомобили, запасные части, текстиль, спортивную обувь, сырье и химическую продукцию.

Хоанг Дык Ньуан отметил, что, хотя население Сенегала сравнительно невелико и составляет около 19 млн человек, экономика страны относится к числу наиболее открытых и интегрированных в Африке. Сенегал отличается политической стабильностью, сравнительно развитой инфраструктурой, наличием международного аэропорта и морских портов, а также выступает транзитным узлом для соседних государств, не имеющих выхода к морю. Основными статьями экспорта Вьетнама в Сенегал являются рис, перец, а также фрукты и овощи. Ежегодно Сенегал импортирует от 900 тыс. до 1 млн тонн риса, преимущественно полностью дробленого.

Значительная вьетнамская и в целом азиатская община в Сенегале, включая многочисленные вьетнамские рестораны, создает дополнительные возможности для продвижения вьетнамских товаров, особенно сухих пищевых продуктов, таких как рисовая бумага, традиционные крекеры и рыбный соус, и помогает им прочнее закрепиться на этом рынке.

Продолжая говорить о Тунисе, Хоанг Дык Ньуан отметил, что, несмотря на небольшие размеры страны, она считается одной из наиболее динамичных и конкурентоспособных экономик в афро-арабском регионе, отличается глубокой международной интеграцией и занимает стратегическое положение всего в 140 километрах от Европы. Кроме того, Тунис входит в число стран, которые одними из первых приступили к реализации Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA), объединяющей 54 государства-члена.

Значительная вьетнамская и в целом азиатская община в Сенегале, включая многочисленные вьетнамские рестораны, создает дополнительные возможности для более активного продвижения вьетнамских товаров, особенно сухих продуктов питания, таких как рисовая бумага, традиционные крекеры и рыбный соус, и укрепления их позиций на местном рынке.

Таким образом, Тунис может служить воротами для товаров из Вьетнама и других стран на Афро-арабский рынок. Ежегодно страна импортирует около 30 тыс. тонн необжаренного кофе, главным образом робусты, а также 30 тыс. тонн риса и 360 тыс. тонн сахара.

Хоанг Дык Ньуан отметил, что, несмотря на значительный экспортный потенциал, импортные тарифы в ряде африканских стран остаются сравнительно высокими. Так, в Алжире ввозные пошлины могут достигать 30%, помимо налога на добавленную стоимость в размере 19%, удерживаемого налога в 2% и налога солидарности в 3%. В зависимости от вида продукции также могут применяться защитные пошлины в диапазоне от 30% до 200%.

Он рекомендовал вьетнамским экспортерам искать партнеров через надежные каналы и использовать безопасные формы расчетов, такие как безотзывный аккредитив, подтвержденный авторитетными европейскими или американскими банками, либо документарное инкассо с авансовым платежом в размере не менее 20% от стоимости контракта. Следует избегать расчетов с отсрочкой платежа.

Хоанг Дык Ньуан также подчеркнул важность учета потребительских предпочтений и культурных особенностей в странах с преобладающим мусульманским населением, особенно требования о наличии сертификата Halal для пищевой продукции, произведенной из мяса скота или птицы, а также содержащей мясные компоненты.