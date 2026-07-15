НОВОСТИ
Возвращение героев спустя более полувека
Более полувека ожидания
С утра 13 июля провинция Лаокай начала проведение масштабного сбора образцов биологического материала ДНК у родственников павших бойцов, личности которых пока не установлены, для проведения работ по идентификации останков павших бойцов. Сбор образцов проводится в 7 пунктах в общинах и кварталах, включая Лаокай, Йенбай, Нгиалộ, Ванбан, Баойен, Донгкуонг и Кханьхоа.
Актовый зал Командования вооружённых сил квартала Лаокай является одним из пунктов, организованных провинцией Лаокай для проведения этой кампании. С самого раннего утра многие граждане прибыли для предоставления информации и сдачи образцов, надеясь внести свой вклад в поиск личности родных, погибших во имя Отечества. Среди родственников павших бойцов есть люди преклонного возраста, люди в пожилом возрасте, а также инвалиды войны; у каждого своя жизненная ситуация и профессия, однако всех объединяет одно желание — как можно скорее найти своих близких.
«С момента получения извещения о гибели (в 1973 году) наша семья всегда мучительно думала о том, как найти и вернуть моего старшего брата для захоронения на родной земле. Это было и единственным желанием моих родителей при их жизни», — эмоционально рассказал господин Дао Ван Зунг (родился в 1961 году), проживающий в квартале Лаокай, вспоминая своего единственного старшего брата, погибшего на поле боя на Юге в 1970 году.
На протяжении 56 лет, более половины века, господин Зунг и его семья хранили глубокую боль утраты и тоску по старшему сыну семьи — бойцу специального назначения, который героически погиб в возрасте 20 лет, не успев создать семью и иметь детей. В последующие годы семья господина Зунга неоднократно отправлялась на кладбища павших бойцов в южных регионах, чтобы искать информацию и могилу брата, однако безрезультатно.
Несмотря на преклонный возраст и трудности с передвижением, сразу после получения информации о сборе образцов ДНК для идентификации останков павших бойцов госпожа Че Тхи Хюэ (община Баотханг) постаралась прибыть как можно раньше в надежде найти могилу своего брата Че Конг Выока. Со слезами на глазах госпожа Хюэ рассказала: её брат был призван в армию в 1967 году и погиб всего через год во время кампании Дыонг 9 — Кхесань. За 58 лет семья неоднократно проводила поиски, но никаких сведений получить не удалось. Теперь, когда существуют современные научные методы, семья очень надеется найти место захоронения и вернуть его домой.
С такой же надеждой госпожа Нгуен Тхи Тьеп (квартал Лаокай) не смогла сдержать слёз, вспоминая своего единственного старшего брата Нгуен Ван Чьеу, родившегося в 1930 году. По её словам, брат был призван в армию в 1950 году и погиб в 1953 году в Лайчау. Не осталось ни личных вещей, ни могилы. Перед уходом он оставил только одно напутствие: «Как бы ни сложилась моя судьба, мама и младшая сестра дома уже находятся под защитой Партии и государства. Не волнуйтесь!»
Спустя многие годы госпожа Тьеп водила мать на поиски могилы брата, однако на кладбищах в Лайчау не было найдено никакой информации; перед безымянными могилами все усилия казались безрезультатными. Госпожа Тьеп взволнованно сказала: «Прошло уже столько лет, но наша семья всегда надеялась найти его. Сегодня государство проявило внимание и организовало сбор образцов, поэтому у семьи появилась дополнительная надежда, что вскоре мы сможем встретить его возвращение».
Спустя многие десятилетия после окончания войны всё ещё остаётся много семей, которые не установили место упокоения своих родных. Каждый биологический образец, собранный в рамках этой кампании, не только служит проведению ДНК-экспертизы, но и несёт надежду на скорейшее установление личности павших бойцов, по которым до сих пор отсутствуют сведения.
Надежды тех, кто остаётся ждать
Согласно плану, провинция Лаокай проводит сбор образцов ДНК с 13 по 17 июля примерно у 3 434 живых родственников по материнской линии погибших военнослужащих, личности которых пока не установлены. Для обеспечения бесперебойного проведения работы и соблюдения установленного графика соответствующие органы организовали необходимые функциональные зоны, включая пункты приёма информации и пункты забора образцов.
Помимо организации забора образцов в централизованных пунктах, полиция провинции Лаокай также сформировала мобильные рабочие группы, которые выезжают непосредственно на дом к родственникам погибших военнослужащих преклонного возраста, людям со слабым здоровьем или тем, кто не имеет возможности самостоятельно передвигаться. Все процедуры проводятся в соответствии с профессиональными требованиями, обеспечивая точность образцов и создавая максимально удобные условия для семей.
Подполковник Ле Тьен Мань, заместитель начальника Отдела полиции по вопросам административного управления общественным порядком (полиция провинции Лаокай), сообщил: перед проведением забора образцов сотрудники проверяют списки, чтобы образцы брались именно у родственников по материнской линии погибших военнослужащих. Информация интегрирована в Национальную базу данных о населении, что обеспечивает её достоверность, полноту, актуальность и сохранность. После прибытия граждан все процедуры проходят по замкнутому процессу: от приёма и проверки личности с помощью удостоверения личности гражданина до забора крови; в среднем на один образец требуется около 10 минут.
В пункте забора образцов в квартале Лаокай госпожа Та Тхи Лан, младшая сестра павшего военнослужащего Нгуен Динь Тхуана (погибшего в 1970 году на Южном фронте), рассказала, что процесс забора образца проходит быстро и удобно. Столы для приёма граждан, проверки информации, инструктажа по заполнению документов и забора биологического материала были размещены в отдельных зонах. Сотрудники полиции, медицинские работники и молодёжные активисты постоянно оказывали поддержку и помогали гражданам завершить необходимые процедуры, проявляя уважение к каждому родственнику павшего военнослужащего, прибывшему на пункт.
14 июля Командование вооружённых сил провинции Лаокай сообщило, что работа по сбору образцов для ДНК-экспертизы останков с неустановленной информацией на территории провинции завершена. В частности, были взяты образцы останков из 821 могилы для проведения ДНК-исследований. Это станет основой для того, чтобы специализированные органы продолжили проведение ДНК-экспертизы и сопоставление полученных данных с образцами родственников, тем самым установив личности погибших военнослужащих, информация о которых пока отсутствует, вернув им имена и зажёгши надежду после более чем полувекового ожидания и тоски.