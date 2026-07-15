Возвращение героев спустя более полувека

Забор образцов биологического материала ДНК у родственников павших военнослужащих в провинции Лаокай в рамках кампании, проводимой с 13 по 17 июля 2026 года, для установления личности останков погибших военнослужащих в 7 пунктах на территории провинции. Фото: ВИА