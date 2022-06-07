Возбуждено уголовное дело против бывших руководителей сектора здравоохранения и Ханоя

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Во второй половине дня 7 июня, в деле компании «Вьет А», Следственное управление Министерства общественной безопасности возбудило уголовные дела по факту нарушений, возбудило уголовные дела и выдало ордер на временный арест и обыск подозреваемых: Тью Нгок Аня (бывший председатель Народного комитета Ханоя, бывший министр науки и технологий), г Фам Конг Така (бывший заместитель министра науки и технологий), возбудило уголовные дела, выдало ордер на временный арест Нгуен Тхань Лонга (бывший министр здравоохранения) за преступление «злоупотребление служебным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей».

Следственное управление Министерства общественной безопасности установило, что Тью Нгок Ань, бывший министр науки и технологий, нарушил закон при назначении, управлении и использовании научно-исследовательского проекта национального уровня по производству тест-наборов на COVID-19, повлек утрату и растрату государственного имущества, что оценено как преступление «нарушение правил управления и использования государственного имущества, повлекшее утрату государственного имущества». Фам Конг Так, бывший заместитель министра науки и технологий, нарушил закон при управлении и использовании Национального научно-технического проекта по исследованиям и производству тест-наборов на COVID-19, повлек утрату и растрату государственного имущества, что оценено как преступление «нарушение правил управления и использования государственного имущества, повлекшее утрату государственного имущества» по 3-ей статье Уголовного закона 2015 г., исправленного в 2017 г.

Нгуен Тхань Лонг, бывший министр здравоохранения, злоупотребил своим служебными положением и полномочиями, чтобы нарушить закон при выдаче регистрационных номеров, согласовании цены и проверке согласованной цены тест-наборов COVID-19, причинив особенно серьезный ущерб государственной собственности, совершив преступление «злоупотребление служебным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей» по Уголовному кодексу.

Ранее все трое подозреваемых были исключены из Партии.

На сегодняшний день Министерство общественной безопасности возбудило уголовные дела против более 30 подозреваемых, связанных с «нарушением правил проведения торгов, повлекшим тяжкие последствия», «дача взятки», «получение взятки» и «злоупотребление служебным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей».