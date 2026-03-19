Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, связанном с проектами социального жилья в городе Ханой

Социальное жильё является насущной потребностью населения с низким уровнем дохода. Фото: Vietnam+

Управление экономической безопасности возбудило уголовное дело о мошенничестве с целью хищения имущества, связанное с рядом проектов социального жилья в Ханое, для выяснения фактов злоупотребления государственной политикой; предварительно сумма причинённого ущерба составляет более 40 млрд донгов.

Согласно данным министерства, в рамках реализации Директивы № 34/CT-TTg от 11 декабря 2025 года Премьер-министра о приведении в порядок, усилении прозрачности и предотвращении негативных явлений при рассмотрении, покупке-продаже и аренде социального жилья, а также в соответствии с указаниями руководства Министерства общественной безопасности, Управление экономической безопасности провело всестороннюю проверку и одновременно реализовало комплекс оперативных мер по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию правонарушений, связанных с незаконным извлечением выгоды из политики социального жилья.

В результате 17 марта 2026 года Управление экономической безопасности Министерства общественной безопасности вынесло Решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления «Мошенничество с целью хищения имущества» в соответствии со статьёй 174 Уголовного кодекса, совершённого в ряде проектов социального жилья на территории города Ханой. На первоначальном этапе установлено, что фигуранты незаконно присвоили сумму более 40 млрд донгов.

18 марта 2026 года Управление экономической безопасности передало данное дело в Следственное управление безопасности при полиции города Ханой для дальнейшего расследования по подведомственности.

Злоупотребление политикой социального жилья в целях извлечения выгоды и совершения правонарушений вызывает общественное возмущение и негативно влияет на реализацию политики социальной защиты, проводимой Партией и Государством.

В настоящее время Управление экономической безопасности координирует действия с Следственным управлением безопасности полиции города Ханой для расширения расследования, полного привлечения виновных к ответственности и возврата похищенных средств.