НОВОСТИ

Военный фильм «Красный дождь» стал самым кассовым вьетнамским фильмом 2025 года

По состоянию на вечер 3 сентября картина «Красный дождь» режиссера Данг Тхай Хуен собрала более 458 млрд донгов. Этот результат позволил фильму обойти «Квартет мстителей» Чан Тханя (332 млрд донгов) и стать самым кассовым вьетнамским фильмом 2025 года (на текущий момент).
  Улыбки за кулисами фильма „Красный дождь“. Фото предоставлено съёмочной группой  
Кроме того, Данг Тхай Хуен стала первой вьетнамской женщиной-режиссером, чей фильм преодолел рубеж в 400 млрд донгов по кассовым сборам.

Интерес к «Красному дождю» не снижается даже спустя более 10 дней после выхода в прокат. Ранее, 1 сентября, фильм собрал 55 млрд донгов за один день, установив рекорд по дневным сборам среди вьетнамских фильмов и превзойдя результат фильма «Май» Чан Тханя (43,9 млрд донгов).

Фильм «Красный дождь» вдохновлен 81-дневной битвой за защиту древней цитадели Куангчи. Это проект Студии Народной армии Вьетнама, принадлежащий к жанру военного и революционного кино. По словам режиссера Данг Тхай Хуен, «Красный дождь» – это своего рода благоговейная свеча памяти и благодарности поколению отцов, павших за независимость и свободу страны.

Согласно данным Box Office Vietnam, уровень заполняемости залов у «Красного дождя» достигает более 68,33%. В кинотеатрах Ханоя и Хошимина наблюдается явление «распроданных билетов», что свидетельствует о высоком интересе зрителей к фильму.

Помимо «Красного дождя», во вьетнамском прокате второе место занимает фильм «Богатство с призраками: Алмазная битва», собравший более 48 млрд донгов менее чем за неделю после премьеры. Несмотря на сильного конкурента, проект с участием заслуженного артиста Хоай Линя показал хороший результат: только за последние три дня уикенда его кассовые сборы превысили 19 млрд донгов.

ВИА/ИЖВ

