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Военные репортеры и великая победа весной 1975 года: Готовность к Дню Победы
ИАО - уникальный случай в истории мировой журналистики. Это информационное агентство и рупор сил сопротивления, родившийся среди вражеских бомб и выросший в ходе самой жестокой фазы войны.
В 1961-1962 годах сеть ИАО постепенно сформировалась почти во всех провинциях и городах Юго-Восточного и Юго-Западного регионов, включая Сайгон-Жадинь и различные командные пункты освободительной армии.
По мере обострения конфликта в Южном Вьетнаме потребность в революционной пропагандистской информации становилась все острее. Многие молодые люди и представители интеллигенции были мобилизованы для участия в информационном фронте, чтобы поддержать операции вооруженных сил. Одни обучались на репортеров, чтобы писать и редактировать новости, другие занимались связью и логистикой, чтобы обеспечить безостановочный и обновляемый поток информации.
Вспоминая о своем шансе стать репортером, журналист Нгуен Тхань Бен, бывший репортер ИАО, рассказал, что в 1963 году, когда он служил офицером связи в Лонане, ему и многим другим было приказано партийным комитетом провинции Лонган пройти второй курс обучения пропагандистской журналистике в Центральном офисе Южного Вьетнама. После окончания курса он был направлен в ИАО редактировать местные новости, азатемпередавать их вХаной.
«В то время ИАО работало в районе базы сопротивления на границе Тэйнинь и Камбоджи, где условия жизни и работы были крайне тяжелыми. Не имея столов и стульев, репортеры использовали ветки деревьев для написания новостных статей.
Когда бумаги не хватало, мы мыли использованную бумагу в ручье, сушили ее и использовали повторно; часто мы писали, наблюдая за вражескими самолетами-разведчиками. В целях безопасности телеграфисты и репортеры должны были держаться далеко друг от друга. Когда нам нужно было отправить новости, телеграфистам приходилось нести ручной генератор далеко от базы, чтобы избежать обнаружения вражескими радиоволнами», - вспоминает Нгуен Тхань Бен.
За время пребывания в зоне боевых действий Нгуен Тхань Бен и его коллеги пережили восемь переездов, каждый из которых требовал от них переноски тяжелой техники и оборудования, преодоления лесов и ручьев независимо от дня и ночи. Репортеры ИАО не только выполняли свои журналистские обязанности, но и участвовали в различных работах, таких как рытье убежищ, создание траншей, строительство жилья, рытье колодцев, перевозка риса, размол зерна, перевозка бумаги для типографии, выращивание овощей и управление запасами продовольствия.
Фам Тхи Лоан, которую позже прозвали «маленькой связной Информационного агентства «Освобождение», рассказал, что ее родители переехали из Ханоя в Камбоджу, чтобы открыть портняжную мастерскую в 1948 году. К концу 1967 года, в возрасте 15 лет, она безбедно жила со своей семьей в Пномпене, а в школу ездила на машине.
Владея французским языком, она изначально планировала присоединиться к группе студенток, обучающихся на медсестер. Однако ее старшая сестра, работавшая машинисткой в отделе подготовки репортажей ИАО, посоветовала ей поступить на работу в агентство. Они решили "отправиться в джунгли", не поставив в известность свою семью, а накануне отъезда ее мать узнала об этом и осталась допоздна, чтобы сшить ей две рубашки.
После вступления в ИАО и работы в пограничном районе Тэйнинь и Камбоджи Фам Тхи Лоан получила задание принимать и классифицировать новостные сообщения, доставляя их репортерам для редактирования и телеграфистам для передачи в Ханой.
«Однажды вечером в 1971 году, когда я передавала новости в районе Дамбе недалеко от камбоджийской границы, я вдруг услышал над головой рев бомбардировщиков B-52. Я быстро побежала к группе репортеров, чтобы найти укрытие. Не успела я заскочить в бункер и сориентироваться, как услышал взрывы бомб прямо рядом с собой. В тот раз погибло много людей, включая солдат и репортеров. Отбросив горе и потерю, оставшиеся должны были быстро собрать свои вещи, технику и оборудование, чтобы переехать на новое место и продолжить свою миссию по поддержанию бесперебойной связи», - вспоминает Фам Тхи Лоан.
Бросить занятия и отправиться на поле боя
С 1970 по 1975 год ИАО постоянно получало от ВИА регулярную поддержку в виде персонала и оборудования. Группа репортеров, техников и телеграфистов, прошедших всестороннюю подготовку, постоянно направлялась на южное поле боя для удовлетворения информационных потребностей, обновления новостей для всей нации, особенно в ходе подготовки ко дню освобождения.
В июле 1972 года, когда южные боевые действия достигли пика освобождения, около 150 студентов и выпускников университетов Ханоя были отобраны для участия в курсах подготовки военных корреспондентов. Это были слушатели класса GP10, которым было поручено оказывать поддержку ИАО.
Студенты изучали иностранные языки, физику и биологию, но ни одна из этих дисциплин не была связана с журналистикой. Они прошли тщательную подготовку у таких опытных журналистов, как Тхеп Мыой, Сить Зиеу и Тхань Дам, которые дали им знания о журналистике, навыки написания статей и рассказали о военной ситуации на юге страны.
Вспоминая первые дни обучения в Хоабинь, журналист Хоанг Динь Чиен, бывший репортер из класса GP10, отметил, что если в мирное время для получения профессии репортера требовались в основном навыки письма и фотографии, то военным корреспондентам необходимо было развивать физическую выносливость и навыки выживания, чтобы переплывать реки, пробираться через леса и горы Чыонгшон, чтобы добраться до места работы.
«Как студентам, знакомым только с книгами, нам пришлось попрактиковаться в переноске кирпичей и передвижении по гористой местности. Каждый набивал в рюкзаки по 10-12 кирпичей и нес их на спине. Даже с рваной одеждой и ковриками для амортизации спины, каждый раз, когда мы поднимали рюкзаки, кирпичи больно ударяли нас по позвоночнику. В те первые дни после тренировок спины у всех были в синяках. Мы были настолько измотаны, что не могли подняться на ноги», - говорит Хоанг Динь Чиен.
После периода обучения, к марту 1973 года, 108 репортеров были распределены по различным подразделениям для поддержки ИАО. Группы путешествовали по горам Чыонгшон и в Лаос.
16 марта 1973 года он вместе с репортерами GP10 отправился на южное поле боя. Путешествие длилось почти три месяца, наполненных незабываемыми впечатлениями и воспоминаниями. Их путешествие с севера на юг включало в себя не только преодоление высоких перевалов и глубоких ручьев, но и столкновение с ситуациями, связанными с жизнью и смертью.
«Когда грузовик, перевозивший нас, достиг провинции Аттапеу (Южный Лаос), он перевернулся, в результате чего погибли три человека и более 20 получили ранения, многие из них были тяжело ранены и не могли продолжать путь, что вынудило их вернуться на север. Собравшись с духом, мы продолжили наш пеший поход и спустя почти три месяца наконец достигли южного поля битвы, чтобы приступить к выполнению нашей миссии”, -рассказал Нгуен Ши Тхуи.
После короткого периода работы в Тэйнинь, в начале 1974 года Нгуен Ши Тхуи и двое его коллег были направлены на усиление Юго-Восточного бюро, расположенного в военной зоне D в лесу Мада в Донгнай, для выполнения информационных функций в этом районе.
Это был сложный регион с разнообразным рельефом и населением, где многие деревни находились далеко, что требовало нескольких недель пути по лесным тропам; некоторые районы были печально известны своими «антикоммунистическими» настроениями, что создавало напряженную смесь друзей и врагов. Здесь он часто посещал базы, проникал во вражеские районы, делал фотографии и писал отчеты о движении рабочей силы и деятельности солдат и партизан.
Выбрав путь военного корреспондента, Нгуен Ши Тхуи столкнулся со многими трудностями, но самым большим кошмаром для него были не моменты, проведенные под огнем или в непосредственной близости от врага, а «бобы мунг».
«Когда на базе закончился рис, а пополнение запасов задерживалось, у нас были только наши домашние бобы мунг. Когда мы съедали большое количество бобов мунг, мы чувствовали сильное вздутие живота и дискомфорт», - вспоминает Нгуен Ши Тхуи даже спустя более чем 50 лет.