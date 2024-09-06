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Военные партнеры АСЕАН сотрудничают во имя мира и процветания
В своем вступительном слове заместитель министра национальной обороны Лаоса, начальник Генерального штаба Народной армии Лаоса генерал-полковник Кхамлянга Утхакайсона подтвердил, что сотрудничество между армиями стран-членов играет очень важную роль в построении мирного, процветающего и безопасного региона АСЕАН.
По его словам, регион продолжает сталкиваться со сложными и непредсказуемыми военными и невоенными вызовами и угрозами безопасности, особенно с политическими конфликтами, соперничеством между крупными державами, изменениями погоды и стихийными бедствиями. Эти проблемы косвенно влияют на мир, стабильность, безопасность, экономику и сотрудничество в регионе и во всем мире. Учитывая этот контекст, АСЕАН необходимо продолжать укреплять сотрудничество и искать пути решения новых проблем.
Поэтому встреча является хорошей возможностью для обмена мнениями о региональной и международной ситуации, плане военного сотрудничества АСЕАН и других связанных с этим вопросах, продолжил он. Лаосский чиновник также обратился к странам-членам АСЕАН с просьбой внести свой вклад в обеспечение мира, процветания и безопасности в регионе, а также продолжать укреплять стратегическое доверие посредством диалога и сотрудничества.
Выступая на совещании, генерал-полковник Нгуен Тан Кыонг, член ЦК КПВ, член Постоянного бюро Центрального военной комиссии, начальник Генерального штаба Вьетнамской народной армии, замминистра обороны Вьетнама, подчеркнул, что ACDFM продемонстрировал свою роль ведущего важного форума, отражающего солидарность и непрерывное развитие сотрудничества между армиями стран-членов АСЕАН.
Нгуен Тан Кыонг отметил, что только через укрепление политического доверия, развитие солидарности и существенного сотрудничества между странами и вооруженными силами в регионе сообщество АСЕАН сможет эффективно и основательно решать традиционные и нетрадиционные транснациональные вызовы безопасности. АСЕАН играет ведущую роль в международных и региональных многосторонних форумах, которые чрезвычайно важны для укрепления доверия, содействия взаимопониманию и разрешения конфликтов и разногласий мирными средствами.
По его словам, только путем укрепления политического доверия, содействия солидарности и практическому сотрудничеству между странами и вооруженными силами региона Сообщество АСЕАН может эффективно решить проблему транснациональных традиционных и нетрадиционных вызовов безопасности.
Генерал-полковник Нгуен Тан Кыонг выразил желание, чтобы соответствующие стороны воздерживались от проведения действий, которые могут повлиять на мир и стабильность в регионе, подорвать доверие между странами и помешать усилиям по сотрудничеству в регионе. Он подтвердил, что Вьетнам всегда придерживается принципа разрешения споров и разногласий мирными средствами на основе уважения независимости, суверенитета и законных интересов наций, а также соблюдения международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).
На совещании командующие силами обороны стран АСЕАН утвердили двухлетний план работы (2024-2026 годы), утвердили и подписали Совместную декларацию ACDFM-21. По завершении совещания состоялась церемония передачи председательства ACDFM 2025 года Малайзии.