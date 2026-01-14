Военно-тыловой и технический сектор займёт ведущую роль в научно-технических инновациях в новую эпоху

В новую эпоху тыловой и технический сектор армии должен занять ведущую роль в научно-технических инновациях, активно осваивать самые передовые достижения человеческого знания и применять их в собственном развитии, а также в деле индустриализации и модернизации страны, заявил 14 января Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам.

Глава Партии сделал это заявление на церемонии, состоявшейся в Ханое, организованной Главным управлением тылового и технического обеспечения Министерства национальной обороны, в ходе которой подразделению было присвоено звание Героя народных вооружённых сил.





Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам вручает Генеральному управлению тылового и технического обеспечения Министерства национальной обороны звание Героя народных вооружённых сил. (Фото: ВИА)

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам отметил значительный вклад, внесённый поколениями офицеров, солдат и сотрудников тылового и технического сектора армии в выдающиеся достижения и исторические победы героической Вьетнамской народной армии в революционном деле Партии и нации.

Он отметил, что с вступлением в период обновления, особенно в последние годы, Главное управление тылового и технического обеспечения успешно выполнило свою роль в качестве стратегического консультативного органа Центрального военного комитета и Министерства национальной обороны, в том числе в выдвижении и реализации решений по упорядочению, объединению и реорганизации тыловых и технических органов и подразделений в согласованном и едином порядке, от низового уровня по всей вертикали вооружённых сил. Кроме того, оно эффективно реализовало ряд проектов и программ стратегического значения, направленных на укрепление общего потенциала.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам призвал Главное управление тылового и технического обеспечения и далее развивать дух инициативности, творчества, самостоятельности и стойкости, обеспечивая своевременное и достаточное снабжение материальными средствами, вооружением и техническим имуществом для выполнения как повседневных, так и внезапно возникающих задач. Особое внимание было уделено обеспечению требований подготовки, учений, поддержания боевой готовности и ведения боевых действий в любых условиях, а также задачам по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и борьбе с эпидемиями.

Он также подчеркнул необходимость дальнейшего обновления и совершенствования механизмов тылового и технического обеспечения в новой обстановке, одновременного повышения уровня жизни и медицинского обеспечения личного состава, тем самым способствуя укреплению общей боеспособности.

Он подчеркнул важность заблаговременного прогнозирования и оценки глобальных тенденций в области военной науки, а также активизации исследований и применения достижений науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации в управлении, деятельности, проектировании, изготовлении, производстве, ремонте, обслуживании и модернизации вооружения и технической техники, а также в производстве материальных средств тылового обеспечения и технических материалов. Особое внимание следует уделять системам вооружения и технике стратегического значения, наряду с повышением качества научных исследований в научно-исследовательских учреждениях и учебных заведениях Главного управления и во всей системе тылового и технического обеспечения Вооружённых сил.

Глава Партии также подчеркнул необходимость уделять больше внимания заботе о благосостоянии военнослужащих, от питания, условий проживания и повседневного быта до медицинского обслуживания, особенно в отношении офицеров и солдат, несущих службу в отдалённых, приграничных и островных районах.

Выразив уверенность в будущем развитии Главного управления тылового и технического обеспечения, Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам заявил, что он верит: ведомство и впредь будет укрепляться, сохранять и приумножать свои славные традиции, развивать дух сплочённости, инициативности и творчества во всех сферах деятельности и успешно выполнять все поставленные задачи, оставаясь достойным доверия, оказанного ему Партией, Государством и народом.

На церемонии от имени руководителей Партии и Государства Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, одновременно являющийся Секретарём Центрального военного комитета, вручил Главному управлению тылового и технического обеспечения звание Героя Народных вооружённых сил в знак признания его особо выдающихся достижений в области подготовки, обеспечения боевой готовности, строительства армии и укрепления национальной обороны, внесших вклад в дело строительства социализма и защиты Отечества.