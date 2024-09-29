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Военно-инженерное подразделение №2 возвращается домой из миротворческой миссии в Абьее
Они помогли продвинуть образ солдат Дядюшки Хо и вьетнамских солдат в голубых беретах в мире и создать тесные связи между местными администрациями, жителями и миротворческими силами ООН, тем самым создавая благоприятные условия для успешного выполнения миссий следующими подразделениями, подтвердил он.
Полковник Нгуен Вьет Хунг, руководитель подразделения, сообщил, что за год работы в Абьее подразделение отремонтировало 59-километровую дорогу, связывающую Судан и Южный Судан, открыло новые маршруты патрулирования общей протяженностью 337 километров, вытащило 86 застрявших в грязи автомобилей ООН и обеспечило строительство, обслуживание и укрепление вертолетной площадки.
Подразделение также выполняло другие специальные миссии по просьбе ЮНИСФА на основе Меморандума о взаимопонимании, подписанного между правительством Вьетнама и ООН, для поддержки гуманитарной деятельности в районах с трудностями при оказании гуманитарной помощи местному населению, добавил он.