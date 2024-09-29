Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Военно-инженерное подразделение №2 возвращается домой из миротворческой миссии в Абьее

Вьетнамское военно-инженерное подразделение «№ 2» успешно выполнило свою миротворческую миссию во Временных силах ООН по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) и 28 сентября было торжественно встречено в международном аэропорту Нойбай, расположенном в Ханое.
  На церемонии встречи военно-инженерного подразделения № 2. Фото: daibieunhandan  
Генерал-майор Фам Мань Тханг, директор Департамента миротворческих операций Вьетнама при Министерстве национальной обороны, высоко оценил усилия, приложенные солдатами за год пребывания в Абьее, оставив у международных друзей и, в частности, у местного населения неизгладимое впечатление о дружественном, ответственном и благородном Вьетнаме.

Они помогли продвинуть образ солдат Дядюшки Хо и вьетнамских солдат в голубых беретах в мире и создать тесные связи между местными администрациями, жителями и миротворческими силами ООН, тем самым создавая благоприятные условия для успешного выполнения миссий следующими подразделениями, подтвердил он.

Полковник Нгуен Вьет Хунг, руководитель подразделения, сообщил, что за год работы в Абьее подразделение отремонтировало 59-километровую дорогу, связывающую Судан и Южный Судан, открыло новые маршруты патрулирования общей протяженностью 337 километров, вытащило 86 застрявших в грязи автомобилей ООН и обеспечило строительство, обслуживание и укрепление вертолетной площадки.

Подразделение также выполняло другие специальные миссии по просьбе ЮНИСФА на основе Меморандума о взаимопонимании, подписанного между правительством Вьетнама и ООН, для поддержки гуманитарной деятельности в районах с трудностями при оказании гуманитарной помощи местному населению, добавил он.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам посетит Монголию, Ирландию, Францию и примет участие в 19-м саммите Франкофонии

Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам посетит Монголию, Ирландию, Францию и примет участие в 19-м саммите Франкофонии

Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам с 30 сентября по 7 октября совершит государственные визиты в Монголию и Ирландию, примет участие в 19-м саммите Франкофонии и посетит с официальным визитом Францию.
ПОДРОБНЕЕ

Top