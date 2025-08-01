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Военно-воздушные силы Вьетнама готовятся к воздушному параду ко Дню национального праздника

Если вы когда-либо наблюдали за Международной оборонной выставкой 2024 года или за Празднованием 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны, то, безусловно, помните впечатляющие эпизоды: стрельбу тепловыми ловушками с истребителей Су-30МК2, вертолёты с флагами Партии и Родины, пролетающие мимо трибуны. Однако это были лишь выступления ограниченного масштаба.
  Строй самолётов во время тренировочного полёта. Фото: ВИА  
А тем, кто ещё не имел возможности увидеть это своими глазами, представится такой шанс утром 2 сентября: около 30 самолётов различных типов из состава Воздушно-противовоздушных сил Народной армии Вьетнама исполнят специальные полётные программы в честь 80-летия Победы Августовской революции и Дня Национального праздника.

В рамках подготовки к этому особому событию в 927-м авиационном полку истребительной авиации пилоты трёх типов самолётов — Як-130, L-39 и Су-30МК2 — активно проходят круглосуточные тренировки, чтобы подарить народу грандиозное авиашоу, демонстрирующее мощь ВВС Вьетнама.

Это строй самолётов Як-130, L-39 NG и Су-30МК2 из 910-го, 940-го и 927-го авиационных полков, которые будут непосредственно участвовать в показательных выступлениях. Вместе с 916-м авиационным полком, отвечающим за поднятие флагов Партии и Отечества, и 918-й транспортной авиационной бригадой, эти три типа реактивных самолётов вылетят с аэродрома Кеп и направятся в столицу Ханой, чтобы стать яркой кульминацией события A80.

В этом году количество участвующих самолётов увеличено, увеличилось и разнообразие типов, поэтому вопросам технического обеспечения и подготовки пилотов командование 927-го авиационного полка 371-й авиационной дивизии уделяет особое внимание.

Для успешного выполнения миссии A80 каждый пилот и каждая техническая команда должны строго соблюдать регламент, исключая любые, даже малейшие, ошибки.

Полковник Ле Суан Минь, комиссар 927-го авиационного полка, 371-я авиационная дивизия, ВВС Вьетнама, поделился:

В обычное время мы тренируемся только на Су-30МК2. Сейчас, когда добавлены L-39 NG и Як-130, задачи по обучению и обеспечению полётов стали более сложными. Разные типы самолётов требуют разной наземной техники — электроснабжение, механика, приборы и т.д. В воздухе — ещё больше различий: разные скорости, разные высоты, особенности управления, тактики и техники. Тем не менее, наш полк хорошо подготовился — инфраструктура приведена в порядок, а дивизия также оказывает поддержку другим подразделениям. Мы организовали обучение, инструктаж, занятия для всех пилотов, в том числе прибывших с других частей, чтобы они чётко понимали особенности аэродрома, правила полётов и особенности координации. Внутри каждого полётного звена и между звеньями установлена чёткая связь и согласованность для безупречного выполнения задачи A80.

Для достижения такой слаженности и отточенности движений пилотам пришлось пройти длительный и упорный тренировочный процесс. Особенно это касается пилотов 910-го авиационного полка при Военно-авиационной академии, для которых это первый опыт участия в столь масштабном и важном для страны событии.

Невзирая на трудности — жаркую погоду, сложный рельеф, суровый климат — пилоты тщательно анализируют все параметры, чтобы успешно выполнить поставленную задачу.

Капитан, пилот До Тхань Тунг, командир первой эскадрильи, 910-й авиационный полк, Военно-авиационная академия, сказал:

Выполнять задачу A80 — для нас большая честь и гордость. Мы поставили перед собой высокие цели. Обычно наша часть занимается обучением реактивных пилотов, а участие в таком масштабном мероприятии для нас — впервые. В начале, конечно, было трудно, но благодаря поддержке 927-го полка, 371-й дивизии и чёткой координации всех звеньев, мы проработали план очень тщательно и обеспечили абсолютную безопасность.

Это первый случай привлечения столь большого количества различных типов летательных аппаратов. Поэтому командиры и пилоты особенно тщательно отрабатывают согласованность в действиях, чтобы сохранить строй. Управлять реактивным самолётом на высокой скорости, соблюдать строй, выполнять сложные фигуры — всё это требует высочайшей концентрации на каждом этапе тренировочного процесса.

На сегодняшний день все полётные планы полностью отработаны экипажами Воздушно-противовоздушных сил. И уже совсем скоро мы станем свидетелями захватывающего, зрелищного выступления на небе над Ханоем в честь 80-летия Победы Августовской революции и Национального дня– 2 сентября.

ИЖВ/ВИА

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