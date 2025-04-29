НОВОСТИ
Военкоры и Великая весенняя победа 1975 года: свидетели исторического дня
По рассказу журналиста Чан Май Хыонга, ранним утром 30 апреля 1975 года ударная группа 2-го армейского корпуса вошла в центр Сайгона. Он вместе с коллегами пересёк большой шоссейный мост через реку Донгнай. На некоторых участках шоссе их командная машина прижималась к бортам танков то справа, то слева, чтобы уклониться от ответного огня противника. За танками следовали бронемашины, транспорт с пехотой и 130-мм артиллерия, ведущая огонь по обочинам. Колонна двигалась прямо к Дворцу независимости.
Группа корреспондентов ИАВ прибыла к Дворцу независимости в тот момент, когда первые танки уже разрушили ворота и въехали во двор. Как только он прибыл, журналист Чан Май Хыонг выпрыгнул из машины и стал свидетелем, как танк № 846 мужественно пересёк разрушенные ворота. Профессиональная реакция заставила его поднять камеру и запечатлеть момент. Этот снимок впоследствии получил название: «Танк армии освобождения въезжает в Дворец независимости в полдень 30 апреля 1975 года».
Журналист Чан Май Хыонг вспоминает: «Плёнку в основном выделяли фотокорреспондентам, а я был репортёром, поэтому получил только две катушки. К моменту прибытия к Дворцу независимости у меня оставалось всего 13 кадров. Но когда я увидел танк с флагом армии освобождения, развевающимся на башне, я понял, что обязан запечатлеть этот исторический момент. Я сделал только один снимок и сразу отправил плёнку в Ханой. Моя фотография была широко использована отечественными газетами и международными агентствами, став символом победного дня 30 апреля. Но только спустя более года, вернувшись в Ханой, я впервые увидел свой снимок», — с гордостью делится он.
На западном направлении группа корреспондентов Информационного агентства освобождения под руководством журналиста Нгуен Тхань Бена вошла в Сайгон через Хокмон и Говап, став свидетелями радостной и трогательной атмосферы среди населения в день освобождения. Волна за волной раздавались крики «ура» от людей по обе стороны улицы, когда мимо проезжала колонна военной техники, сопровождаемая величественной фоновой музыкой, звучащей из включённых на полную громкость радиоприёмников.
«Все мы — и корреспонденты, и радисты — забыли о еде и отдыхе, по очереди крутили ручку генератора, передавая новости на базу в Тайнине. К вечеру пот ручьём стекал на генератор. Под руководством товарища Дао Тунга наши сообщения оперативно передавались в Ханой. В 20:00 30 апреля 1975 года я услышал, как по радио зачитывают мой репортаж, и испытал непередаваемые эмоции», — вспоминает журналист Нгуен Тхань Бен о своём первом сообщении в день освобождения.
Корреспонденты ИАВ и Информационного агентства освобождения находились на передовой информационной борьбы, внесли вклад в отражение одной из величайших побед в истории борьбы вьетнамского народа против внешней агрессии, в освобождение юга и объединение страны.
Сразу после новостей об освобождении тысячи сообщений, репортажей и фотографий, отражающих реальную жизнь жителей Сайгона в первые дни после освобождения, были переданы в Ханой через морзянку, телетайпы, а также доставлены самолётами и фототелеграфами. Они своевременно обеспечили средства массовой информации страны и зарубежные агентства необходимой информацией. Информационное агентство освобождения и ИАВ, «два в одном», блестяще выполнили свою миссию — от фронта до дня Победы.